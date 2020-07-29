Arrivederci, Италия! Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 2020 года









Такое решение приняло правительство Италии





Сенат поддержал правительство и большинством голосов было решено продлить режим до 15 октября. Решение одобрили 157 сенаторов, 125 оказались против и только трое воздержались, пишет БелТА.





Председатель совета министров Джузеппе Конте отметил, что продление чрезвычайного положения позволит сохранить эффективность мер, принимаемых в борьбе с коронавирусом.





Италия одна из самых пострадавших от COVID-19 страна в мире. За время пандемии было зарегистрировано чуть больше 246 тысяч случаев, 35 123 человека скончались от коронавируса.







