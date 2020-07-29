ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Arrivederci, Италия! Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 2020 года

29.07.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чрезвычайное положение в стране было введено в начале января и должно было завершиться в конце июля. Но власти Италии решили продлить режим ЧП в связи с пандемией коронавируса.



Такое решение приняло правительство Италии

Сенат поддержал правительство и большинством голосов было решено продлить режим до 15 октября. Решение одобрили 157 сенаторов, 125 оказались против и только трое воздержались, пишет БелТА.

Председатель совета министров Джузеппе Конте отметил, что продление чрезвычайного положения позволит сохранить эффективность мер, принимаемых в борьбе с коронавирусом.

Италия одна из самых пострадавших от COVID-19 страна в мире. За время пандемии было зарегистрировано чуть больше 246 тысяч случаев, 35 123 человека скончались от коронавируса.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чрезвычайное положение в стране было введено в начале января и должно было завершиться в конце июля. Но власти Италии решили продлить режим ЧП в связи с пандемией...
 
Новости дня
Новости
 
В Китае и Республике Корея отмечен рост заболеваемости COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика