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Media IQ: во всех региональных госСМИ обнаружены признаки пропаганды и манипуляций

29.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В июне признаки пропаганды и манипуляций были выявлены во всех участвующих в мониторинге региональных госСМИ и двух из восьми негосударственных медиа.

У негосударственных СМИ тема выборов не повлияла на количество нарушений стандартов. Нарушение хотя бы одного стандарта в материалах о выборах было зафиксировано в 16% материалов, в текстах на другие темы — в 18%. Пропаганда в новостях о выборах не была зафиксирована, в новостях на другие темы — 1%, сообщает Media IQ в своем мониторинге региональных СМИ.  

Он проводится раз в три месяца и мониторит десять региональных онлайн-изданий: «Вечерний Бобруйск», «Сильные новости», «Вечерний Брест», Intex-press, «Рэгіянальная газета», «Медиа-Полесье», Hrodna.life, «Витебские вести», «Могилёвские ведомости» и «Інфа-Кур’ер». 

Результаты мониторинга новостей о выборах в государственных региональных СМИ схожи с негосударственными. В 43% новостей государственных СМИ было зафиксировано нарушение хотя бы одного стандарта, независимо от темы выборов. Пропаганды и манипуляции в новостях о выборах у государственных СМИ не было, в новостях на другие темы — 3%.

В 22% новостей негосударственных региональных СМИ о коронавирусе было зафиксировано нарушение хотя бы одного стандарта, в материалах на другие темы — в 16%. Пропаганда в новостях о выборах не была зафиксирована, в новостях на другие темы — 1%. 

У государственных СМИ в публикациях на тему COVID-19 и смежных с ней нарушение хотя бы одного стандарта было зафиксировано в 53% новостей, в материалах на другие темы — в 39%. Пропаганда в новостях о коронавирусе есть в 4% новостей, в текстах на другие темы — в 1,5%.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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В июне признаки пропаганды и манипуляций были выявлены во всех участвующих в мониторинге региональных госСМИ и двух из восьми негосударственных медиа.
 
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