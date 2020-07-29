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Мадридский "Реал" остался самым дорогим брендом в мире футбола

29.07.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мадридский футбольный клуб "Реал" остался самым дорогим брендом в мире футбола в 2020 году, сообщила консалтинговая компания Brand Finance. На вторую позицию вышел другой испанский клуб "Барселона", который обогнал английский "Манчестер Юнайтед" (МЮ).



Стоимость "Реала" за год сократилась на 14% и составляет около 1,419 млрд евро, МЮ - на 11%, до 1,314 млрд евро. При этом "Барселона" подорожала на 1,4% - до 1,413 млрд евро.

На четвертом месте "Ливерпуль" (Англия), его стоимость составила 1,262 млрд евро, увеличившись на 6%. На пятом месте - "Манчестер Сити" (Англия) со стоимостью 1,124 млрд евро (-10,4%). Далее следуют "Бавария" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Челси" (Англия), "Тоттенхэм Хотспур" (Англия), "Арсенал" (Англия).

Пандемия COVID-19 стала причиной ухудшения ситуации в экономике, а в связи с мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции во многих странах были запрещены массовые мероприятия. Это стало основной причиной снижения стоимости 50 ведущих футбольных клубов впервые за шесть лет - на 3,7%, или на 751 млн евро, отмечается в сообщении Brand Finance.

В целом первая десятка рейтинга не поменялась по сравнению с 2019 годом: в нее входят 6 английских клубов и 2 испанских клуба, а также по одному представителю Германии и Франции. Английские ФК доминируют и в более широком списке: их насчитывается 19 в топ-50.


Самым быстрорастущим по стоимости стал бренд германского клуба "Кёльн". Прирост за прошедший год составил 47%, что позволило ФК подняться на 37-е место с 50-го. Также более чем на 40% подорожал английский клуб "Лестер Сити", который вышел на 16-ю позицию с 22-й, а также германский "РБ Лейпциг", в результате добравшийся до 15-й строчки с 21-й.

Российский "Зенит" в 2020 году опустился на 49-е место по сравнению с 46-м в прошлом году. Его стоимость снизилась на 14% - до 100 млн евро.

В топ-50 входят клубы из Великобритании (19 команд), Германии (10), Испании (8), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1), Шотландии (1) и России (1).
 
 
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Мадридский футбольный клуб "Реал" остался самым дорогим брендом в мире футбола в 2020 году, сообщила консалтинговая компания Brand Finance. На вторую позицию вышел другой...
 
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