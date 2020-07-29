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В Мекке начался хадж. Как он проходит в условиях пандемии
29.07.2020 19:17 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Началось главное паломничество для правоверных мусульман в году — хадж. До пандемии миллионы людей приезжали в Саудовскую Аравию, чтобы посетить священный для мусульман город Мекка. Это приносило городу огромные доходы, а в колоссальных толпах верующих регулярно происходили давки с человеческими жертвами. Однако из-за коронавируса поток паломников существенно уменьшился.
Чтобы попасть в священные для мусульман места паломники обязаны совершить полное омовение тела, облачиться в особую одежду и соблюдать некоторые правила поведения. В целях безопасности на период пандемии верующим, проходящим через микаты — пункты пропуска для паломников — измеряют температуру.
Проживают паломники в палаточных лагерях, однако в этом году их масштабы значительно скромнее, чем раньше.
Верующие обязаны соблюдать правила социального дистанцирования и индивидуальной защиты. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 29 июля 2020 года в Саудовской Аравии зафиксировано более 272 тысяч случаев заражения COVID-19, занимая по этому показателю 13-е место в мире.
Сейчас небольшое количество прибывающих верующих очевидно всем, кто хотя бы раз видел толпу паломников возле священной для мусульман Каабы — постройки в виде куба во дворике мечети аль-Харам, которая является крупнейшей в мире.
А таким был хадж в прошлом году.
Одним из обязательных и при этом известных обрядов во время хаджа является побивание камнями шайтана — дьявола — которого символизируют три каменные стены, расположенные к востоку от Мекки. На полу обозначены места, где должны стоять паломники.
В Мекке сейчас очень жарко — на этой неделе дневная температура не опустится ниже 38 градусов по Цельсию.
Хадж входит в число пяти столпов ислама наряду с исповеданием единого Бога и Мухаммеда как его пророка, молитвой, милостыней и постом. Если позволяют возможности, каждый мусульманин обязан хотя бы раз в жизни совершить паломничество.
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Началось главное паломничество для правоверных мусульман в году - хадж. До пандемии миллионы людей приезжали в Саудовскую Аравию, чтобы посетить священный для...
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