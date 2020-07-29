В Мекке начался хадж. Как он проходит в условиях пандемии

Источник материала: Tut.by

Началось главное паломничество для правоверных мусульман в году — хадж. До пандемии миллионы людей приезжали в Саудовскую Аравию, чтобы посетить священный для мусульман город Мекка. Это приносило городу огромные доходы, а в колоссальных толпах верующих регулярно происходили давки с человеческими жертвами. Однако из-за коронавируса поток паломников существенно уменьшился.

Чтобы попасть в священные для мусульман места паломники обязаны совершить полное омовение тела, облачиться в особую одежду и соблюдать некоторые правила поведения. В целях безопасности на период пандемии верующим, проходящим через микаты — пункты пропуска для паломников — измеряют температуру.



Фото: Reuters

Проживают паломники в палаточных лагерях, однако в этом году их масштабы значительно скромнее, чем раньше.



Фото: Reuters

Верующие обязаны соблюдать правила социального дистанцирования и индивидуальной защиты. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 29 июля 2020 года в Саудовской Аравии зафиксировано более 272 тысяч случаев заражения COVID-19, занимая по этому показателю 13-е место в мире.



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Сейчас небольшое количество прибывающих верующих очевидно всем, кто хотя бы раз видел толпу паломников возле священной для мусульман Каабы — постройки в виде куба во дворике мечети аль-Харам, которая является крупнейшей в мире.



Фото: Reuters

А таким был хадж в прошлом году.



Фото: Reuters

Одним из обязательных и при этом известных обрядов во время хаджа является побивание камнями шайтана — дьявола — которого символизируют три каменные стены, расположенные к востоку от Мекки. На полу обозначены места, где должны стоять паломники.



Фото: Reuters

В Мекке сейчас очень жарко — на этой неделе дневная температура не опустится ниже 38 градусов по Цельсию.



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Хадж входит в число пяти столпов ислама наряду с исповеданием единого Бога и Мухаммеда как его пророка, молитвой, милостыней и постом. Если позволяют возможности, каждый мусульманин обязан хотя бы раз в жизни совершить паломничество.



Фото: Reuters