ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Польша, Литва и Украина создали «Люблинский треугольник»

29.07.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Данное решение было принято во время встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины в Люблине, сообщает Polskie Radio.


Яцек Чапутович (Фото: Piotr Nowak / Global Look Press)
 
В Люблине продолжается встреча министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины. Главы дипломатии трех стран говорили, в частности, о безопасности Центральной и Восточной Европы, а также о проблемах, стоящих перед Европейским союзом и НАТО в контексте отношений с Украиной.

Сегодня мы приняли решение о создании формата трехстороннего сотрудничества, который мы будем называть «Люблинским треугольником», – заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Благодаря запуску необходимых механизмов сотрудничества мы сможем реализовать наши цели: развитие Восточного партнерства, эффективная борьба с пандемией коронавируса, значительная поддержка европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также связь этой страны и сотрудничество с инициативой «Троеморье». Мы намерены также сотрудничать в сфере экономики», – заявил глава МИД Польши.


В ходе переговоров было принято, в частности, решение о назначении офицеров связи в Министерства иностранных дел Польши, Украины и Литвы.

Министры возложили цветы к памятнику Люблинской унии. В настоящий момент начинается визит в штаб-квартиру командования польско-литовско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг (LITPOLUKRBRIG).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данное решение было принято во время встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины в Люблине, сообщает Polskie Radio.
 
Новости дня
Новости
 
«Нам нужны реформы не ради реформ». Тихановская заручилась поддержкой экспертного сообщества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика