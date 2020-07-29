Польша, Литва и Украина создали «Люблинский треугольник»

Яцек Чапутович (Фото: Piotr Nowak / Global Look Press)

В Люблине продолжается встреча министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины. Главы дипломатии трех стран говорили, в частности, о безопасности Центральной и Восточной Европы, а также о проблемах, стоящих перед Европейским союзом и НАТО в контексте отношений с Украиной.





Сегодня мы приняли решение о создании формата трехстороннего сотрудничества, который мы будем называть «Люблинским треугольником», – заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.





«Благодаря запуску необходимых механизмов сотрудничества мы сможем реализовать наши цели: развитие Восточного партнерства, эффективная борьба с пандемией коронавируса, значительная поддержка европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также связь этой страны и сотрудничество с инициативой «Троеморье». Мы намерены также сотрудничать в сфере экономики», – заявил глава МИД Польши.









В ходе переговоров было принято, в частности, решение о назначении офицеров связи в Министерства иностранных дел Польши, Украины и Литвы.





Министры возложили цветы к памятнику Люблинской унии. В настоящий момент начинается визит в штаб-квартиру командования польско-литовско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг (LITPOLUKRBRIG).