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Пандемия в мире на утро 30 июля

30.07.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 30 июля превысило 16,9 миллиона человек.

Пандемия охватила 188 стран,  Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 16 978 206 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 225 тысяч. За весь период пандемии скончались 667 011 инфицированных, более 9,9 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,4 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (около 2,5 миллиона человек), Индия (около 1,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (828 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (471 тысяча). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.
 
 
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Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 30 июля превысило 16,9 миллиона человек.
 
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