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В Украине мужчина в третий раз заразился COVID-19
30.07.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Тернопольской области Украины мужчина в третий раз заразился COVID-19. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации Владимир Богайчук, сообщает
По словам Владимира Богайчука, это подтверждает, что даже если человек переболел коронавирусной инфекцией, это не защищает его от повторного заболевания.
Всего в Тернопольской области продолжают болеть 1 075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении. При этом в регионе наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.
Общее число зараженных COVID-19 в Украине превысило 67,5 тыс., с момента вспышки скончались 1 650 человек.
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В Тернопольской области Украины мужчина в третий раз заразился COVID-19. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Тернопольской областной...
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