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Первая ракетка мира пропустит US Open из-за страха заболеть коронавирусом

30.07.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая ракетка мира Эшли Барти решила пропустить US Open из-за боязни коронавируса. Об этом сообщает Herald Sun.

Австралийская спортсменка отметила, что решение не выступать на Открытом чемпионате США было для нее трудным, но из-за распространения COVID-19 риски остаются очень высокими. Теннисистка добавила, что не может подвергать себя и свою команду такой опасности.

Барти заявила, что с нетерпением ждет следующего US Open. Австралийка уточнила, что примет решение об участии в «Ролан Гаррос» и других турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в ближайшее время.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. «Ролан Гаррос», который должен состояться в Париже, запланирован на 21 сентября — 11 октября. Турниры в рамках WTA, приостановленные из-за пандемии коронавируса, должны возобновиться в начале августа.
 
 
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Первая ракетка мира Эшли Барти решила пропустить US Open из-за боязни коронавируса. Об этом сообщает Herald Sun.
 
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