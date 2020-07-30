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Чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Сергей Кравченя победил в забеге на 10 тысяч метров
30.07.2020 20:04 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВнимание спортивных болельщиков на этой неделе приковано к чемпионату Беларуси по легкой атлетике, который в этом году проходит под брендом "Беларускія лёгкаатлетычныя гульні". Формат соревнования максимально приближен к олимпийскому как в плане организации, так и в плане телетрансляции холдингом Белтелерадиокомпания. Это символично, ведь именно в конце июля - начале августа должны были проходить летние Олимпийские игры в Токио, но по известным причинам перенесены на год. В эти минуты проходят соревнования в беге на 10 тысяч метров. На связи со студией спортивный обозреватель Андрей Козлов. Можно ли уже говорить о каких-то результатах?
Прямо из гущи спортивных событий выходим мы в прямой эфир, ведь мгновения назад завершился забег на 10 тысяч метров в рамках чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Победитель соревнований - Сергей Кравченя.
Сергей Кравченя: "Было очень тяжело, соперники серьезные, всегда с этими ребятами стартуем на многих соревнованиях, в этом году из-за коронавируса мы мало стартуем, готовность друг друга не знаем, тяжело было стартовать. Но я очень рад, что много людей пришло, все поддерживали, кричали, это очень классно. Новый формат соревнований, очень интересно".
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: "У нас есть традиция, мы не забываем, что на этом стадионе, мы в женской команде выиграли Кубок Европы. Ровно здесь. Это был первый официальный старт за всю историю легкой атлетики Беларуси европейского масштаба. Для нас эта дистанция символична. Сейчас уже готовятся девушки, чемпионки Европы. И, конечно, им надо соответствовать. Это главный старт в сезоне. Все помнят, что Олимпиаду перенесли. Кстати, на Олимпиаду у нас больше всего ажиотаж именно в женском марафоне, то есть у нас есть борьба за попадание в сборную. Желающих больше, чем квот, и это очень здорово".
Итак, соревнования в беге на 10 тысяч метров проходят в рамках чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который мы еще называем "Беларускія лёгкаатлетычныя гульні". Дистанция в 10 километров олимпийская, на последних летних Олимпийских играх мужской забег, в частности, получился драматичным и напряженным. Пересмотрите в интернете кадры, но здесь проанонсирую свой сюжет в
Завтра центральной и единственной точкой соревнований станет национальный стадион "Динамо". Кроме насыщенной соревновательной части, состоится торжественная церемония открытия и выступление кумира современных подростков Тимы Белорусских. Мы же следим за тем, как совсем скоро состоится старт у девушек на такой же дистанции - 10 тысяч метров. Но замечу, соревнования во Дворце спорта, которые состоялись во вторник и сегодня здесь, на базе "Трудовых резервов", предваряют центральные события "Беларускіх лёгкаатлетычных гульняў", которые завтра начнутся на "Динамо".
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Внимание спортивных болельщиков на этой неделе приковано к чемпионату Беларуси по легкой атлетике, который в этом году проходит под брендом "Беларускія...
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