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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Сергей Кравченя победил в забеге на 10 тысяч метров Внимание спортивных болельщиков на этой неделе приковано к чемпионату Беларуси по легкой атлетике, который в этом году проходит под брендом "Беларускія...

Внимание спортивных болельщиков на этой неделе приковано к чемпионату Беларуси по легкой атлетике, который в этом году проходит под брендом "Беларускія лёгкаатлетычныя гульні". Формат соревнования максимально приближен к олимпийскому как в плане организации, так и в плане телетрансляции холдингом Белтелерадиокомпания. Это символично, ведь именно в конце июля - начале августа должны были проходить летние Олимпийские игры в Токио, но по известным причинам перенесены на год. В эти минуты проходят соревнования в беге на 10 тысяч метров. На связи со студией спортивный обозреватель. Можно ли уже говорить о каких-то результатах?Прямо из гущи спортивных событий выходим мы в прямой эфир, ведь мгновения назад завершился забег на 10 тысяч метров в рамках чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Победитель соревнований - Сергей Кравченя.Итак, соревнования в беге на 10 тысяч метров проходят в рамках чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который мы еще называем "Беларускія лёгкаатлетычныя гульні". Дистанция в 10 километров олимпийская, на последних летних Олимпийских играх мужской забег, в частности, получился драматичным и напряженным. Пересмотрите в интернете кадры, но здесь проанонсирую свой сюжет всегодня, где можно будет их увидеть.Завтра центральной и единственной точкой соревнований станет национальный стадион "Динамо". Кроме насыщенной соревновательной части, состоится торжественная церемония открытия и выступление кумира современных подростков Тимы Белорусских. Мы же следим за тем, как совсем скоро состоится старт у девушек на такой же дистанции - 10 тысяч метров. Но замечу, соревнования во Дворце спорта, которые состоялись во вторник и сегодня здесь, на базе "Трудовых резервов", предваряют центральные события "Беларускіх лёгкаатлетычных гульняў", которые завтра начнутся на "Динамо".