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Юрий Архипенко о ЧБ по пулевой стрельбе: спортсмены долго не тренировались, поэтому результаты показали на уровне прошлого года
30.07.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершился предпоследний день открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе. Разыграны два комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений лучшей стала Владислава Пронько, а на рубеже для стрельбы из малокалиберного пистолета самой меткой оказалась Надежда Леоновец. По ходу турнира спортсмены показывают весьма приличные результаты, которые должны позволить им конкурировать на мировых первенствах.
Юрий Архипенко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:
31 июля заключительный день чемпионата. В расписании еще два финала – у парней в стрельбе из малокалиберной винтовки и малокалиберного пистолета.
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Юрий Архипенко о ЧБ по пулевой стрельбе: спортсмены долго не тренировались, поэтому результаты показали на уровне прошлого года
Новости Беларуси. Завершился предпоследний день открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе. Разыграны два комплекта медалей, сообщили в программе...
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