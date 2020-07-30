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Эйсмонт: Журналиста выдворяют из страны за неверный сюжет, а он звонит, просит оставить здесь хотя бы свою семью. Полнейший беспредел!

30.07.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«А если человек имеет смелость написать в своей соцсети, что ему нравится жить в Беларуси – сразу начинается его «травля потоками и шквалами», - добавляет пресс-секретарь.



На встрече с активом в Вилейке, проходившей 27 июля, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что сейчас в интернете «начинается самая настоящая травля людей», пишет kraj.by.

По её словам, если человек имел смелость написать в своей соцсети, что ему нравится жить в Беларуси – сразу начинается его «травля потоками и шквалами». Такого в Беларуси никогда не было. Все эти люди сидят за пределами синеокой по её периметру. К сожалению, пишут и наши. «Это еще подростки, которые попали в эту информационную вакханалию. Там раскачивают, раскручивают, а молодежь просто ведется», - рассказала Эйсмонт.

По поводу интернета пресс-секретарь говорит, что это «самая настоящая площадка по раскачиванию ситуации». В пример она приводит случай, когда съёмочная группа Первого канала сняла сюжет о распространении коронавируса в Беларуси.

«Утром следующего дня выходит репортаж. – продолжает она. - Естественно, он имеет просмотры, подхватывают его правдорубы наши, что в Беларуси вакханалия такая. Мы смотрим, докладываем президенту. Он до трех в таких случаях не считает. Сразу были приняты самые жесткие решения – в течение суток этот журналист должен покинуть нашу страну. А дальше – самый показательный момент.

Вечером он начал обрывать телефоны всем. Мне, МИДу. Потом мне говорят, что журналист просил оставить в Беларуси жену и детей: она здесь работает, ребенок в школу ходит. Соль в чем? Утром он рассказывал на всю Россию, что Беларусь вымирает, а вечером просит здесь свою семью оставить. Это и есть суть информационной работы сегодня, когда в интернете ты смелый, а потом – в кусты. Полнейший беспредел!» - возмущается Эйсмонт.
 
 
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«А если человек имеет смелость написать в своей соцсети, что ему нравится жить в Беларуси – сразу начинается его «травля потоками и шквалами», - добавляет...
 
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