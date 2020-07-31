А что у Лукашенко со здоровьем?

Более того, как сделали вывод специалисты, это была не просто повязка, а повязка, закрепляющая катетер. И вот что об этом пишут российские телеграм-каналы





"По информации от источника из администрации президента Беларуси, Лукашенко со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в связи с осложнением после коронавируса и повышенным давлением.





пишет Есть также информация о том, что у него при обследовании обнаружили онкологию. Поэтому последнее его публичное появление было с катетером на кисти руки и именно поэтому его уже более суток нет в эфире государственных каналов", -

один из пригожинских, а значит и пропутинских политтехнологов Владислав Рогимов













А самый нелюбимый Александром Лукашенко



