«Шахтер» легко разделался со «Слуцком», брестское «Динамо» принимает «Витебск»

Артем Архипов заработал пенальти и сам же его реализовал. Фото: «Шахтер»

SPORT.TUT.BY В Бресте ослабленный коронавирусом чемпион, битый в прошлом туре «Ислочью», играет против «Витебска». «Северяне», кажется, нашли свою игру, заиграл Диего Сантос. Команда, конечно, домашняя, но Брест вряд ли за неделю наберет форму. В игре против «волков» чемпион устал уже к 30-й минуте. И если «Витебск» выдержит первоначальный навал, то имеет все шансы уехать с тремя очками, пишет





Эмоций матчу добавит тот факт, что в первом круге брестчане в гостях проиграли «Витебску», а Евгений Хачериди заработал длительную дисквалификацию, «привезя» еще вдобавок пенальти в ворота «Динамо».





БАТЭ 2 августа предстоит тяжелый выезд к соседям в Жодино. Игры этих команд всегда были принципиальными, в пятом туре борисовчане и «автозаводцы» разошлись миром и голов не забили. Сейчас же оба коллектива в хорошем настроении после 19-го тура, добыли победы с крупным счетом.













1 августа в Гродно «Неман» примет столичное «Динамо». «Олени» не проигрывают 10 туров подряд. Минчане тихой сапой уже поднялись в первую пятерку. Команды надежно играют в обороне, приблизительно похожи в атакующих действиях.









Интересный факт: дружины имеют практически идентичные показатели забитых и пропущенных голов: 23−13 у «Немана» и 22−13 у «Динамо». Правда, у Гродно есть игра в запасе.





В субботу мы узнаем, кто круче — Игорь Ковалевич или Леонид Кучук, не пропустите битву в Гродно!