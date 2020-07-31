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«Шахтер» легко разделался со «Слуцком», брестское «Динамо» принимает «Витебск»

31.07.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31 июля двумя матчами открылся 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Слуцке местный «сахарный» клуб ничего не смог противопоставить «Шахтеру», проиграв со счетом 0:2.



Артем Архипов заработал пенальти и сам же его реализовал. Фото: «Шахтер»
В Бресте ослабленный коронавирусом чемпион, битый в прошлом туре «Ислочью», играет против «Витебска». «Северяне», кажется, нашли свою игру, заиграл Диего Сантос. Команда, конечно, домашняя, но Брест вряд ли за неделю наберет форму. В игре против «волков» чемпион устал уже к 30-й минуте. И если «Витебск» выдержит первоначальный навал, то имеет все шансы уехать с тремя очками, пишет SPORT.TUT.BY

Эмоций матчу добавит тот факт, что в первом круге брестчане в гостях проиграли «Витебску», а Евгений Хачериди заработал длительную дисквалификацию, «привезя» еще вдобавок пенальти в ворота «Динамо».

БАТЭ 2 августа предстоит тяжелый выезд к соседям в Жодино. Игры этих команд всегда были принципиальными, в пятом туре борисовчане и «автозаводцы» разошлись миром и голов не забили. Сейчас же оба коллектива в хорошем настроении после 19-го тура, добыли победы с крупным счетом.



1 августа в Гродно «Неман» примет столичное «Динамо». «Олени» не проигрывают 10 туров подряд. Минчане тихой сапой уже поднялись в первую пятерку. Команды надежно играют в обороне, приблизительно похожи в атакующих действиях.


Интересный факт: дружины имеют практически идентичные показатели забитых и пропущенных голов: 23−13 у «Немана» и 22−13 у «Динамо». Правда, у Гродно есть игра в запасе.

В субботу мы узнаем, кто круче — Игорь Ковалевич или Леонид Кучук, не пропустите битву в Гродно!

В подвале турнирной таблицы идет безнадежная борьба за выживание, и в этом туре два аутсайдера выяснят отношения между собой: «Смолевичи» примут «Белшину».
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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31 июля двумя матчами открылся 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Слуцке местный «сахарный» клуб ничего не смог противопоставить «Шахтеру», проиграв со...
 
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