﻿ В Минске нет концертов, поэтому на афишные тумбы стали клеить обои. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске нет концертов, поэтому на афишные тумбы стали клеить обои

03.08.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Из-за пандемии коронавируса в Минске отменено огромное количество концертов и летних фестивалей. Рынок обещает оживиться поздней осенью.


Афишная тумба с обоями — на втором плане / Еврорадио

А пока что пустоту на афишных тумбах предприятия "Минскреклама" заполнила... реклама обоев, передает "Еврорадио".

Обои на афишных тумбах появились по всему Минску:



В соцсетях новую рекламу оценивают по-разному. Одни хвалят обойщиков за креатив, других раздражают аляповатые узоры.

Судя по указанным на афишных тумбах контактам, реклама принадлежит холдингу "Белорусские обои". Он объединяет предприятия в Минске, Гомеле, Добруше, Островецком районе.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за пандемии коронавируса в Минске отменено огромное количество концертов и летних фестивалей. Рынок обещает оживиться поздней осенью.
 
Новости дня
Новости
 
Более 18 миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика