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В Минске нет концертов, поэтому на афишные тумбы стали клеить обои
03.08.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Из-за пандемии коронавируса в Минске отменено огромное количество концертов и летних фестивалей. Рынок обещает оживиться поздней осенью.
Афишная тумба с обоями — на втором плане / Еврорадио
А пока что пустоту на афишных тумбах предприятия "Минскреклама" заполнила... реклама обоев, передает
Обои на афишных тумбах появились по всему Минску:
В соцсетях новую рекламу оценивают по-разному. Одни хвалят обойщиков за креатив, других раздражают аляповатые узоры.
Судя по указанным на афишных тумбах контактам, реклама принадлежит холдингу "Белорусские обои". Он объединяет предприятия в Минске, Гомеле, Добруше, Островецком районе.
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Из-за пандемии коронавируса в Минске отменено огромное количество концертов и летних фестивалей. Рынок обещает оживиться поздней осенью.
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