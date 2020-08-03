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Ивонка Сурвилла: Будьте готовы к долгой борьбе

03.08.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла обратилась к белорусам накануне президентских выборов в стране.

Она отметила, что нынешняя кампания, как и все прошедшие выборы, не является честной и свободной: люди, которые могли составить конкуренцию Александру Лукашенко, были брошены в тюрьмы, передает Белсат.

«Нынешняя власть боится честной борьбы на выборах. Эта власть знает, что не сможет на них победить. Но в чем-то нынешние выборы отличаются от предыдущих. В первый раз за долгие годы белорусский народ по всей стране тысячами выходит под бело-красно-белым флагом, добиваясь изменений.

Абсолютное большинство белорусов желает, чтобы наша страна была свободной, демократической и независимой. Чтобы она руководствовалась по закону, а не по воле одного-единственного человека.Белорусы больше не хотят, чтобы страной руководил диктатор, который, среди прочего, позорно провалил борьбу с пандемией коронавируса и таким образом несет ответственность за многие смерти», – заявила председатель Рады БНР.

По мнению Сурвиллы, Лукашенко не имеет «ни законного, ни морального права баллотироваться в президенты Беларуси».

«Дорогие соотечественники! Самое важное сейчас – это наше полное единство в том, чтобы решительно требовать от власти проведения новых честных выборов и освобождения всех политических заключенных», – добавила Сурвилла.

Она также призвала белорусов беречь себя в условиях пандемии и «быть готовыми к долгой упорной борьбе и работе ради строительства новой, свободной, состоятельной белорусской Беларуси».

Выборы президента назначены на 9 августа.
 
 
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Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла обратилась к белорусам накануне президентских выборов в стране.
 
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