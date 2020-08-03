Ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе









Коронавирусом провоцируется мощная иммунная реакция, которая мешает борьбе организма с инфекцией. Это открытие сделано учеными из Университета Сан-Франциско. Его результаты опубликованы на портале MedicalXpress.





Специалистами выявлен факт избавления организма от вируса уже через несколько минут после заражения, и из-за чрезмерной борьбы проходит тяжелое течение заболевания.





В исследовании также отмечается, что при заражении COVID-19 реакция иммунитета существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа.





Также учеными выяснено, что коронавирусом могут поражаться не только клетки дыхательной системы человека, но и некоторые части других органов. Помогают ему в этом белковые шипы, из-за которых, собственно, он и получил свое название.





Всё же, как считают ученые, наиболее легким для вируса, действительно, является проникновение в клетки через дыхательные пути.