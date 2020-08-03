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Ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе

03.08.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией



Коронавирусом провоцируется мощная иммунная реакция, которая мешает борьбе организма с инфекцией. Это открытие сделано учеными из Университета Сан-Франциско. Его результаты опубликованы на портале MedicalXpress.

Специалистами выявлен факт избавления организма от вируса уже через несколько минут после заражения, и из-за чрезмерной борьбы проходит тяжелое течение заболевания.

В исследовании также отмечается, что при заражении COVID-19 реакция иммунитета существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа.

Также учеными выяснено, что коронавирусом могут поражаться не только клетки дыхательной системы человека, но и некоторые части других органов. Помогают ему в этом белковые шипы, из-за которых, собственно, он и получил свое название. 

Всё же, как считают ученые, наиболее легким для вируса, действительно, является проникновение в клетки через дыхательные пути.
 
 
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COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией
 
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