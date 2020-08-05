«Голые» кабинки для голосования, обещания президента и как собирать грибы - все за вчера

Вчера в стране началось досрочное голосование на президентских выборах. Если у вас все еще есть вопросы о том, могут ли заставить голосовать, разрешено ли фотографировать бюллетень и возникнут ли проблемы, если прийти на участок с белым (или каким-нибудь другим) браслетом, ответы можно найти тут. Вот тут репортаж о том, как досрочно голосуют за стабильность заводские общаги. А эта кабинка для тайного (!) голосования, наверняка, может быть признана самой оригинальной в стране на выборах-2020.
О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА
После полуторачасовой эмоциональной речи Лукашенко во Дворце Республики, собравшиеся — а это около 2,5 тысяч человек — проводили его долгими и продолжительными аплодисментами. Овации длились три минуты. Вот о чем говорил президент:
«Какой-то коммунальный коллапс». Митинги Тихановской и Дмитриева сорвались из-за срочных ремонтов. В Слуцке на месте несостоявшегося агитационного пикета Тихановской ОМОН начал задержания.
Россия не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Беларусь. В МИД РФ назвали спектаклем ситуацию с задержанием россиян в нашей стране. А российские пограничники стали выдавать вот такие микропропуска своим гражданам для въезда на нашу территорию.
Милиция изъяла у минчан бело-красно-белые занавески, которые висели на балконе, потому что это «нарушение архитектурного решения фасада».
Знакомьтесь — директор-бюджетник, который выступил на митинге Тихановской. А еще Виктор Шумель написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде — а потом вышел из профсоюзов.
Не всем независимым наблюдателям удается попасть на участок. Многих просто выгоняют из зданий, где они расположены, и людям приходится считать явку на улице.
Десятки человек погибли, тысячи пострадали в результате сильнейшего взрыва, который прогремел в порту Бейрута. Его мощность была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5 балла, разрушенными и покореженными оказались сотни домов.