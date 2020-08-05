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«Голые» кабинки для голосования, обещания президента и как собирать грибы - все за вчера

05.08.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Добрый день!


Вчера в стране началось досрочное голосование на президентских выборах. Если у вас все еще есть вопросы о том, могут ли заставить голосовать, разрешено ли фотографировать бюллетень и возникнут ли проблемы, если прийти на участок с белым (или каким-нибудь другим) браслетом, ответы можно найти тут. Вот тут репортаж о том, как досрочно голосуют за стабильность заводские общаги. А эта кабинка для тайного (!) голосования, наверняка, может быть признана самой оригинальной в стране на выборах-2020.

О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА

После полуторачасовой эмоциональной речи Лукашенко во Дворце Республики, собравшиеся — а это около 2,5 тысяч человек — проводили его долгими и продолжительными аплодисментами. Овации длились три минуты. Вот о чем говорил президент:


О ВЫБОРАХ И НЕ ТОЛЬКО


  • Милиция изъяла у минчан бело-красно-белые занавески, которые висели на балконе, потому что это «нарушение архитектурного решения фасада».
  • Знакомьтесь — директор-бюджетник, который выступил на митинге Тихановской. А еще Виктор Шумель написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде — а потом вышел из профсоюзов.
  • Не всем независимым наблюдателям удается попасть на участок. Многих просто выгоняют из зданий, где они расположены, и людям приходится считать явку на улице.


  • Десятки человек погибли, тысячи пострадали в результате сильнейшего взрыва, который прогремел в порту Бейрута. Его мощность была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5 балла, разрушенными и покореженными оказались сотни домов.
  • По официальным данным Минздрава, за последние сутки в Беларуси всего 84 новых случая заражения COVID-19.

О СПОРТЕ

  • ФК «Минск» сменил главного тренера. Им стал Вадим Скрипченко.
  • Бодибилдер Лобжанидзе ответил президенту: Лукашенко отчитывает меня перед всей страной за то, что я в личку написал «проститутка».
  • Двухметровый хоккеист сборной Беларуси Степан Фальковский перешел в минское «Динамо».

Все новости вторника, 4 августа

Середина недели, а уже мечтаете о тихих выходных? Отвлекитесь на наш простой тест, который расскажет, как правильно собирать грибы. Хорошего вам дня!

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Теги: Минск
 
 
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Вчера в стране началось досрочное голосование на президентских выборах. Если у вас все еще есть вопросы о том, могут ли заставить голосовать, разрешено ли...
 
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