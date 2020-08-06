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Выборы Президента Беларуси: 6 августа – третий день досрочного голосования
06.08.2020 08:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Избирательная кампания приближается к финишу. Многие белорусы уже сделали свой выбор. Сегодня – третий день досрочного голосования. Как показали два предыдущих дня, активность избирателей растет. А сам процесс организован четко и слаженно, несмотря на меры безопасности, которые пришлось предпринимать в связи коронавирусом.
На участках стараются экономить время людей и помогают даже в мелочах: указатели, сопровождение, консультации. Досрочное голосование – ещё и возможность разгрузить основной день и избежать большого скопления людей, что особенно важно для пожилых избирателей. Но дело не только в комфорте – многие уже твёрдо определились с выбором, осознав, что не имеют права на ошибку.
Сделать свой выбор можно досрочно – сегодня, завтра и послезавтра с 10 до двух дня и с 4 до 7 вечера. Основной день голосования – 9 августа.
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Избирательная кампания приближается к финишу. Многие белорусы уже сделали свой выбор. Сегодня – третий день досрочного голосования. Как показали два предыдущих...
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