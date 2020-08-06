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Выборы Президента Беларуси: 6 августа – третий день досрочного голосования

06.08.2020 08:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выборы Президента Беларуси: 6 августа – третий день досрочного голосования

Избирательная кампания приближается к финишу. Многие белорусы уже сделали свой выбор. Сегодня – третий день досрочного голосования.  Как показали два предыдущих дня, активность избирателей растет. А сам процесс организован четко и слаженно, несмотря на меры безопасности, которые пришлось предпринимать в связи коронавирусом. 

На участках стараются экономить время людей и помогают даже в мелочах: указатели, сопровождение, консультации. Досрочное голосование – ещё и возможность разгрузить основной день и избежать большого скопления людей, что особенно важно для пожилых избирателей. Но дело не только в комфорте – многие уже твёрдо определились с выбором, осознав, что не имеют права на ошибку. 

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: «За мирную и процветающую Беларусь. Она вот здесь, она уже есть, она уже построена. Мы построили общество, общество, в котором есть разные мнения – это очень хорошо. Вдруг ничего не делается. Это очень сложный и кропотливый труд – руководить страной. Я отношусь к этому серьезно, голос каждого человека имеет значение».

Егор Макаревич, председатель молодёжного парламента при Национальном собрании Беларуси: «Принимал участие в послании Главы государства народу и Национальному собранию, и тот посыл, который был, с точки зрения активизации молодёжи, с точки зрения необходимости включения молодёжи в общественную политическую повестку, не знаю, наверное, взять ответственность в свои руки за будущее Беларуси. Наверное, вот этот вот мэссэдж, который прозвучал из уст Главы государства, сподвиг сегодня прийти на избирательный участок. Действительно хочется, чтобы Беларусь развивалась, чтобы Беларусь оставалась стабильной, суверенной страной. И голос, который я сегодня отдал, я отдал за стабильную и современную, суверенную страну».

Александр Шпаковский, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»: «Голосовал за будущее, за развитие, а не за неопределенность, которую нам предлагают некоторые. Мол, давайте все разрушим, а потом будем что-то строить. При этом нет планов, нет чертежей и ресурсов для того, чтобы, образно говоря, возводить новое здание. Но ведь его нужно модернизировать, а не демонтировать».

Сделать свой выбор можно досрочно – сегодня, завтра и послезавтра с 10 до двух дня и с 4 до 7 вечера. Основной день голосования – 9 августа. 

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Избирательная кампания приближается к финишу. Многие белорусы уже сделали свой выбор. Сегодня – третий день досрочного голосования.  Как показали два предыдущих...
 
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