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Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией» в круговом турнире, «Коламбус» – с «Торонто» в квалификации

06.08.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Продолжаются квалификационный раунд и круговой турнир плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды. 

Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд. 

По четыре лучшие команды каждой конференции НХЛ на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф, они стали участниками кругового турнира для определения посева.

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Квалификация

Миннесота – Ванкувер
Дата проведения
6 августа, 21.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Коламбус – Торонто
Дата проведения
8 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Виннипег – Калгари
Дата проведения
7 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Круговой турнир

Филадельфия – Вашингтон
Дата проведения
6 августа, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Вегас
Дата проведения
7 августа, 01.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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