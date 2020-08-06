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Легкое дыхание: белорус победил тяжелую форму коронавируса
06.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выписывают пациента, который переболел тяжелой формой коронавируса. Он две недели дышал с помощью ИВЛ, полчаса провел в коме и выжил. О том, кто и как помог победить болезнь, узнала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.
Анатолий Подлипко готовится к выписке. Он победил тяжелую форму COVID-19. Позади два страшных месяца в реанимации, недели на ИВЛ и мучительные секунды перед комой.
«Когда уходишь в это небытие, это пара секунд. Но до этого ты так мучаешься. У тебя кислород уходит, уходит, уходит. Ну вы сами представьте, что
За время болезни у Анатолия проявились все ковидные осложнения: пострадали легкие, кишечник, кровеносные сосуды. Во время обследования нашли сахарный диабет. Вероятность гибели была высокой.
Врачи испробовали разные методы и лекарственные схемы. Помогли только современные подходы.
«Это КТ пациента за 5 августа. Тут мы видим частичное рассасывание элементов матового стекла, исчезновение уровня жидкости в плевральной полости», – рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Елизавета Кондрашина.
Но правильно подобранное лечение – только половина успеха, говорят врачи. Очень важно, насколько сам пациент готов бороться.
«Анатолий Анатольевич очень сильный, он силен духом, это ему очень помогло. Его настроенность на позитив и выздоровление», – рассказала лечащий врач Екатерина Ковалевич.
После выписки из стационара Анатолий поедет не домой. Ему предстоит трехнедельная реабилитация в центре санаторного типа. Там он продолжит лечение и сдаст повторный тест на коронавирус, чтобы убедиться, что болезнь отступила.
За последние сутки в Беларуси выявили 127 новых случаев COVID-19. Всего, по данным Минздрава, в стране более 68,5 тысячи инфицированных.
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Анатолий Подлипко готовится к выписке. Он победил тяжелую форму COVID-19. Позади два страшных месяца в реанимации, недели на ИВЛ и мучительные секунды перед комой.
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