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Легкое дыхание: белорус победил тяжелую форму коронавируса

06.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выписывают пациента, который переболел тяжелой формой коронавируса. Он две недели дышал с помощью ИВЛ, полчаса провел в коме и выжил. О том, кто и как помог победить болезнь, узнала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

Анатолий Подлипко готовится к выписке. Он победил тяжелую форму COVID-19. Позади два страшных месяца в реанимации, недели на ИВЛ и мучительные секунды перед комой.

«Когда уходишь в это небытие, это пара секунд. Но до этого ты так мучаешься. У тебя кислород уходит, уходит, уходит. Ну вы сами представьте, что человеку нечем дышать. Не дай бог и врагу пожелать. Это очень страшная болезнь», – указал пациент Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Анатолий Подлипко.

За время болезни у Анатолия проявились все ковидные осложнения: пострадали легкие, кишечник, кровеносные сосуды. Во время обследования нашли сахарный диабет. Вероятность гибели была высокой.

«Это один из самых сложных пациентов. Болезнь прошла все этапы, и, к сожалению, эти этапы шли по нарастающей. То есть от первых проявлений, через все стадии, до тяжелого течения с потребностью респираторной поддержки. Заболевание протекало тяжело. Поэтому принимались экстренные меры», – указала завотделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания Елена Давидовская.

Врачи испробовали разные методы и лекарственные схемы. Помогли только современные подходы.

«Один из методов – виброакустический массаж. С помощью специального аппарата в легкие направляются акустические волны, получается массажный эффект. В случае с этим пациентом мы провели курсом 10 сеансов и видим хороший эффект», – отметил завотделением анестезиологии и реанимации Дмитрий Печинский.

«Это КТ пациента за 5 августа. Тут мы видим частичное рассасывание элементов матового стекла, исчезновение уровня жидкости в плевральной полости», – рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Елизавета Кондрашина.

Но правильно подобранное лечение – только половина успеха, говорят врачи. Очень важно, насколько сам пациент готов бороться.

«Анатолий Анатольевич очень сильный, он силен духом, это ему очень помогло. Его настроенность на позитив и выздоровление», – рассказала лечащий врач Екатерина Ковалевич.

После выписки из стационара Анатолий поедет не домой. Ему предстоит трехнедельная реабилитация в центре санаторного типа. Там он продолжит лечение и сдаст повторный тест на коронавирус, чтобы убедиться, что болезнь отступила.

За последние сутки в Беларуси выявили 127 новых случаев COVID-19. Всего, по данным Минздрава, в стране более 68,5 тысячи инфицированных.



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Анатолий Подлипко готовится к выписке. Он победил тяжелую форму COVID-19. Позади два страшных месяца в реанимации, недели на ИВЛ и мучительные секунды перед комой.
 
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