|
Кубок Стэнли. Квалификация. «Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Флорида» против «Айлендерс», «Чикаго» – «Эдмонтон»
07.08.2020 19:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Продолжается квалификационный раунд плей-офф
Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд.
Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за
НХЛ
Квалификация
Счет в серии: 1-2
Счет в серии: 2-1
Счет в серии: 2-1
Счет в серии: 2-1
Счет в серии: 2-1
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок Стэнли. Квалификация. «Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Флорида» против «Айлендерс», «Чикаго» – «Эдмонтон»
Продолжается квалификационный раунд плей-офф НХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)