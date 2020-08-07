Кубок Стэнли. Квалификация. «Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Флорида» против «Айлендерс», «Чикаго» – «Эдмонтон»

Источник материала: Tribuna.com

Продолжается квалификационный раунд плей-офф НХЛ . В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды.

Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд.

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса .

НХЛ

Квалификация

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.