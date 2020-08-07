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Кубок Стэнли. Квалификация. «Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Флорида» против «Айлендерс», «Чикаго» – «Эдмонтон»

07.08.2020 19:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Продолжается квалификационный раунд плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды. 

Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд. 

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Квалификация

Флорида – Айлендерс
Дата проведения
7 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Аризона – Нэшвилл
Дата проведения
7 августа, 21.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Монреаль – Питтсбург
Дата проведения
7 августа, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Чикаго – Эдмонтон
Дата проведения
8 августа, 01.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Коламбус – Торонто
Дата проведения
8 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Миннесота – Ванкувер
Дата проведения
8 августа, 05.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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