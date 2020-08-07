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«Была не работа, а борьба»: Лукашенко поблагодарил врачей за самоотверженный труд

07.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске чествовали лучших медиков страны. За работу их лично поблагодарил Александр Лукашенко. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич присутствовала на церемонии.

Заведующая лабораторией Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Левшина одной из первых столкнулась с новой инфекцией. Она руководитель лаборатории в Городском центре гигиены и эпидемиологии. Еще в январе вместе с коллегами делала первые тесты пассажирам в столичном аэропорту.

«Мы работали в круглосуточном режиме, без выходных дней. И если наша мощность была 360 исследования, то мы вышли на уровень 900-1000 исследований в сутки», – рассказала Наталья Левшина.

Лаборатория закупила дополнительное оборудование, помогли спонсоры и Минздрав. В три раза увеличили штат. А время исследования на COVID сократили до часа. Вскоре тест можно будет сделать в аэропорту перед вылетом.

Орден Почета Наталья Левшина собирается хранить на работе. Ведь награда – это заслуга всего коллектива. О том, что один в поле не воин, говорил и профессор, доктор медицинских наук Игорь Карпов. В период эпидемии он возглавил работу по спасению пациентов. За это его удостоили звания «Народный доктор». В истории Независимой Беларуси эту награду вручали дважды. Последний раз – 25 лет назад.

«То, что я стою сегодня здесь, – лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудным моментам, что оказывалась помощь на всех уровнях и она дошла до всех регионов страны, свидетельствует о том, что у нас действительно народная медицина и что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь народными медиками. За это вам огромное спасибо», – отметил Игорь Карпов.

Александр Лукашенко поблагодарил всех: от профессоров до младшего медперсонала. Сказал, что мечтает собрать всех медиков страны и сказать спасибо за самоотверженный труд.

«Я очень рад, что вы постепенно возвращаетесь к привычной жизни. Можете, наконец, обнять своих детей, жен, мужей, родителей, которых многие из вас не видели неделями, а порой месяцами, потому что многие из вас жили в больницах и лабораториях. Убежден, разлука далась вам нелегко. Но вы добровольно пошли на это ради верности профессиональному долгу», – подчеркнул глава государства.

Президент напомнил: на борьбу с коронавирусом страна потратила больше 200 миллионов долларов. Вложения окупились тысячами спасенных жизней. Однако новые технологии и оборудование само по себе не спасает, нужны высококлассные специалисты. И они в Беларуси есть.

«Живите долго! Будете жить вы – будет жить нация. Мы пережили сложный период, но благодаря этому смогли еще раз увидеть и оценить, какие необыкновенные люди живут среди нас. Это не работа, это была борьба, война, как некоторые определяли это. Накопив этот опыт, мы должны сделать все, если, не дай бог, что-то случится, чтобы мы подготовленными смогли встать вместе и защитить наш народ», – сказал Александр Лукашенко.

Всю неделю в Беларуси чествовали медиков. Президент наградил почти 50 человек. Для них во Дворце Независимости провели экскурсию. Для многих это стало отдыхом и глотком свежего воздуха после месяцев круглосуточного труда.

В течение следующих пяти лет правительству Беларуси поручено повысить заработную плату в здравоохранении до 150% от средней по стране.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске чествовали лучших медиков страны. За работу их лично поблагодарил Александр Лукашенко.
 
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