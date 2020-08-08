Доллар за 2,52 рубля, загрузка ядерного топлива и новые сутки и задержания - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Вчерашний день некоторые белорусы, кажется, провели в обменниках и у банкоматов — кое-где даже закончилась «наличка». В банках говорят, что наблюдался повышенный спрос как на валюту, так и на белорусские рубли. В одном из них связали ажиотаж с наличными с досрочной выплатой пенсий, в том числе военным. Тем временем в обменниках курсы валют">выросли курсы валют. Доллар максимально достиг 2,52 рубля, а евро превысил отметку в 2,96 рубля.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

На первом блоке БелАЭС 7 августа началась загрузка ядерного топлива .

. Власти Беларуси рассматривают возможность перевести торговлю сигаретами из всех магазинов в специализированные киоски , рассказали информированные источники.

, рассказали информированные источники. Начальнику штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николаю Лысенкову Столбцовский суд дал 10 суток ареста .

. В Минске был задержан Андрей Смоленчук — доверенное лицо Светланы Тихановской. В воскресенье он должен был работать на участке в качестве наблюдателя.





В Минске прошел велопробег солидарности. Все закончилось жесткими задержаниями и автозаками. По информации очевидцев , одного из задержанных увезла скорая. На выходные и понедельник из Минска уберут шеринговые самокаты и велосипеды.

велопробег солидарности. Все , одного из задержанных скорая. На выходные и понедельник из Минска шеринговые самокаты и велосипеды. Александр Лукашенко намерен сдать кровь как человек, перенесший коронавирус. Он попросил главу Минздрава «взять эту плазму и ввести всем оппозиционерам по капле» .

сдать кровь как человек, перенесший коронавирус. Он попросил главу Минздрава . ЕС призывает белорусские власти гарантировать права кандидатов и отпустить всех задержанных .

белорусские власти . Светлана Тихановская вместе с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой обратились с посланием к белорусскому народу: «Мы не боимся силовых структур, мы гордимся ими и верим в них. Не только милиция с народом, народ с милицией». А команда платформы «Голос» ответила на обвинения главы ЦИК.





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

На 8 августа по всей Беларуси были запланированы масштабные концерты с участием белорусских и зарубежных артистов. Но большинство из них отменилось или перенеслось: некоторые музыканты отказались от выступлений после того, как поклонники попросили их «не смешивать музыку с политикой». Связались с концертным директором группы Rasa, чтобы узнать, когда они получили приглашение выступить в Минске, какой гонорар им предлагали и почему все-таки решили не ехать в Беларусь накануне выборов .

или перенеслось: некоторые музыканты отказались от выступлений после того, как поклонники их «не смешивать музыку с политикой». с концертным директором группы Rasa, чтобы узнать, . Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому , которые обеспечивали звуковое сопровождение на «Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования» и включили песню «Перемен» Виктора Цоя, дали по10 суток. А Александр Солодуха объяснил , как оказался на этом мероприятии в Киевском сквере и почему так не вышел на сцену.

, которые обеспечивали звуковое сопровождение на «Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования» и включили песню «Перемен» Виктора Цоя, по10 суток. А Александр Солодуха , как оказался на этом мероприятии в Киевском сквере и почему так не вышел на сцену. В Браславе лишили аккредитации на выборах наблюдателя от районной организации «Белорусского профсоюза работников образования и науки» — воспитателя детсада Наталью Пескарскую. Она увидела «дописку» в явке избирателей в протоколе за 5 августа и сообщила об этом в райисполком. 7 августа Наталье сообщили, что она «препятствует работе избирательной комиссии» и удалили с участка.





Кандидат в президенты Анна Канопацкая показала свое жилье и рассказала, почему она против бездумных льготных кредитов.

и рассказала, почему она против бездумных льготных кредитов. Кандидат Светлана Тихановская дала личное интервью — о муже, семье и походе в президенты .

— . Александр Лукашенко на посту президента Беларуси уже 26 лет. Значит, людям, которые родились в 1994-м, сейчас столько же. В учебниках этот срок будет сухо отражен как годы президентства конкретного человека, и в масштабе истории человечества будет восприниматься как совсем крошечный отрезок времени. Но для отдельных людей 26 лет — это вся жизнь. Поговорили с ровесниками власти Лукашенко.

с ровесниками власти Лукашенко. Уровень глюкозы (сахара) в крови — жизненно важный показатель, который контролируется не только при сахарном диабете. Анализ на сахар, как правило, входит в протоколы первичного обследования у терапевта и более узких специалистов, например эндокринолога. Что надо знать об этом анализе и почему уровень глюкозы может колебаться?

О СПОРТЕ

Футбольные матчи, которые должны были пройти в Минске, перенесли . Есть версия, что поводом стало то, что трибуны кричали «Жыве Беларусь!».

. Есть версия, что поводом стало то, что трибуны кричали «Жыве Беларусь!». Один из самых талантливых хоккеистов Беларуси будет играть за минское «Динамо».

за минское «Динамо». Роналду побил 94-летний рекорд «Ювентуса».

Все новости пятницы, 7 августа

А напоследок — хорошая песня , точнее «Песня счастливых людей», которую записала Анна Шаркунова. Певица назвала эту композицию одной из самых важных в своей жизни. В клипе снялось много известных белорусов, а лейтмотивом стала фраза «нас мало, но есть». Она и правда поднимает настроение! Хороших выходных!

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