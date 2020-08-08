ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Доллар за 2,52 рубля, загрузка ядерного топлива и новые сутки и задержания - все за вчера

08.08.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Вчерашний день некоторые белорусы, кажется, провели в обменниках и у банкоматов — кое-где даже закончилась «наличка». В банках говорят, что наблюдался повышенный спрос как на валюту, так и на белорусские рубли. В одном из них связали ажиотаж с наличными с досрочной выплатой пенсий, в том числе военным. Тем временем в обменниках курсы валют">выросли курсы валют. Доллар максимально достиг 2,52 рубля, а евро превысил отметку в 2,96 рубля.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • На первом блоке БелАЭС 7 августа началась загрузка ядерного топлива.
  • Власти Беларуси рассматривают возможность перевести торговлю сигаретами из всех магазинов в специализированные киоски, рассказали информированные источники.
  • Начальнику штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николаю Лысенкову Столбцовский суд дал 10 суток ареста.
  • В Минске был задержан Андрей Смоленчук — доверенное лицо Светланы Тихановской. В воскресенье он должен был работать на участке в качестве наблюдателя.


  • В Минске прошел велопробег солидарности. Все закончилось жесткими задержаниями и автозаками. По информации очевидцев, одного из задержанных увезла скорая. На выходные и понедельник из Минска уберут шеринговые самокаты и велосипеды.
  • Александр Лукашенко намерен сдать кровь как человек, перенесший коронавирус. Он попросил главу Минздрава «взять эту плазму и ввести всем оппозиционерам по капле».
  • ЕС призывает белорусские власти гарантировать права кандидатов и отпустить всех задержанных.
  • Светлана Тихановская вместе с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой обратились с посланием к белорусскому народу: «Мы не боимся силовых структур, мы гордимся ими и верим в них. Не только милиция с народом, народ с милицией». А команда платформы «Голос» ответила на обвинения главы ЦИК.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • На 8 августа по всей Беларуси были запланированы масштабные концерты с участием белорусских и зарубежных артистов. Но большинство из них отменилось или перенеслось: некоторые музыканты отказались от выступлений после того, как поклонники попросили их «не смешивать музыку с политикой». Связались с концертным директором группы Rasa, чтобы узнать, когда они получили приглашение выступить в Минске, какой гонорар им предлагали и почему все-таки решили не ехать в Беларусь накануне выборов.
  • Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, которые обеспечивали звуковое сопровождение на «Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования» и включили песню «Перемен» Виктора Цоя, дали по10 суток. А Александр Солодуха объяснил, как оказался на этом мероприятии в Киевском сквере и почему так не вышел на сцену.
  • В Браславе лишили аккредитации на выборах наблюдателя от районной организации «Белорусского профсоюза работников образования и науки» — воспитателя детсада Наталью Пескарскую. Она увидела «дописку» в явке избирателей в протоколе за 5 августа и сообщила об этом в райисполком. 7 августа Наталье сообщили, что она «препятствует работе избирательной комиссии» и удалили с участка.


  • Кандидат в президенты Анна Канопацкая показала свое жилье и рассказала, почему она против бездумных льготных кредитов.
  • Кандидат Светлана Тихановская дала личное интервью — о муже, семье и походе в президенты.
  • Александр Лукашенко на посту президента Беларуси уже 26 лет. Значит, людям, которые родились в 1994-м, сейчас столько же. В учебниках этот срок будет сухо отражен как годы президентства конкретного человека, и в масштабе истории человечества будет восприниматься как совсем крошечный отрезок времени. Но для отдельных людей 26 лет — это вся жизнь. Поговорили с ровесниками власти Лукашенко.
  • Уровень глюкозы (сахара) в крови — жизненно важный показатель, который контролируется не только при сахарном диабете. Анализ на сахар, как правило, входит в протоколы первичного обследования у терапевта и более узких специалистов, например эндокринолога. Что надо знать об этом анализе и почему уровень глюкозы может колебаться?

О СПОРТЕ

  • Футбольные матчи, которые должны были пройти в Минске, перенесли. Есть версия, что поводом стало то, что трибуны кричали «Жыве Беларусь!».
  • Один из самых талантливых хоккеистов Беларуси будет играть за минское «Динамо».
  • Роналду побил 94-летний рекорд «Ювентуса».

Все новости пятницы, 7 августа

А напоследок — хорошая песня, точнее «Песня счастливых людей», которую записала Анна Шаркунова. Певица назвала эту композицию одной из самых важных в своей жизни. В клипе снялось много известных белорусов, а лейтмотивом стала фраза «нас мало, но есть». Она и правда поднимает настроение! Хороших выходных!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчерашний день некоторые белорусы, кажется, провели в обменниках и у банкоматов - кое-где даже закончилась «наличка». В банках говорят, что наблюдался повышенный...
 
Новости дня
Новости
 
«Если ничего не делать, ничего и не изменится». Белорусская легкоатлетка восхищает своей смелостью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика