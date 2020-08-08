Источник материала: Новости Волковыска

Медики предупреждают, что в Китае распространяется еще один опасный вирус.

Более 60 человек в Китае заразились новым смертельным вирусом SFTS, который передается как через клещей, так и от человека к человеку.

7 человек скончались от инфекции.

Обнаружили новый вирус в китайской провинции Цзянсу, затем заразились жители провинции Аньхой.

Среди симптомов заболевания у инфицированных наблюдается кашель, высокая температура и снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови. От человека к человеку вирус передается через слюну и кровь.

Напоминаем, что по данным Университета Джона Хопкинса, общее количество зараженных коронавирусом в Китае достигло 87 780 человек, выздоровело 80 894, скончалось 4 665 пациентов.

Напомним, что в марте ВОЗ признала коронавирус пандемией.