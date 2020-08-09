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Белорусы в Азербайджане голосуют на выборах президента в условиях карантина

09.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы президента Беларуси проходят в столице Азербайджана. Избирательный участок в 8:00 открылся в посольстве Беларуси. На месте побывал корреспондент «МИР 24» Кямран Гусейнов.

Граждане Беларуси, находящиеся в Азербайджане, голосуют в условиях карантина. Поэтому каждому на входе измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. За голосованием следят пять наблюдателей из числа сотрудников посольства.

«Выборы проходят в спокойной обстановке, условия пандемии коронавируса создают свои условия, мы предлагаем проголосовать одному избирателю одновременно на избирательном участке. В список общий основной включено 20 человек, остальные по мере прихода на избирательный участок включаются в дополнительный список», – сообщил председатель избирательной комиссии Михаил Карачун.

«Я из Минска. Мы с мужем приехали в Азербайджан более чем полтора года назад по работе. Голосую за границей первый раз, а за всю свою жизнь уже третий раз», – сказала избиратель Ольга Зайцева.

Чтобы проголосовать, избиратели должны иметь при себе удостоверение личности. Ровно в 20:00 избирательные участки закроются. Начнется подсчет голосов.



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Теги: Минск
 
 
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Избирательный участок в 8:00 открылся в посольстве Беларуси.
 
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