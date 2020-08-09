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Наблюдатель из Узбекистана: мы приехали в Беларусь, чтобы провести объективное наблюдение

09.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Наблюдатель из Узбекистана: мы приехали в Беларусь, чтобы провести объективное наблюдение
Фото из архива

Мы приехали в Беларусь, чтобы провести объективное наблюдение, заявил в эфире СТВ заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана Махмуд Истамов, сообщает БЕЛТА.

«Действительно, эта избирательная кампания особая, это связано, конечно, с пандемией коронавируса. Тем не менее, когда мы получили приглашение от Исполкома СНГ, который перенаправил приглашение Центральной избирательной комиссии Беларуси, — даже не было капли сомнения, что мы можем не приехать, потому что ЦИК Узбекистана и Беларуси связывают очень тесные и долгие связи. Мы встречаемся на различных площадках в течение года, обмениваемся опытом. Мы приехали провести свое объективное наблюдение, дать свои рекомендации и пожелания нашим белорусским коллегам», — сказал Махмуд Истамов.

По его словам, выборы в Беларуси проходят в спокойной атмосфере. «Центральная избирательная комиссия Беларуси, думаю, приняла ряд очень правильных мер, чтобы провести эти выборы на высоком организационном уровне, в том числе в условиях пандемии. Мы отмечаем, что все избирательные участки, которые мы посетили, соответствовали нормам законодательства Беларуси. Созданы все условия для избирателей, имеются информационные плакаты о кандидатах. Для лиц с инвалидностью созданы необходимые условия: имеются пандусы, кабинки, лупы для незрячих и трафареты, которые используются в избирательной практике. Для нас созданы все условия, чтобы мы проводили свои наблюдения открыто. Мы можем сказать, что выборы проходят открыто, прозрачно и люди идут голосовать за судьбу своей страны, за будущее детей», — отметил зампредседателя Центризбиркома Узбекистана.

Махмуд Истамов подчеркнул, что в Беларуси отмечается высокая явка, потому что люди проявляют свою высокую гражданскую позицию, активность. «Знаю, что в Беларуси традиционно люди пользуются правом досрочного голосования, что, мне кажется, правильно, потому что Центральная избирательная комиссия должна создать все условия для того, чтобы гражданам было удобно голосовать. И, конечно, праздничное настроение — это всегда позитив», — добавил он.-0-

Наблюдатель из Узбекистана: мы приехали в Беларусь, чтобы провести объективное наблюдение

 
 
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Фото из архива Мы приехали в Беларусь, чтобы провести объективное наблюдение, заявил в эфире СТВ заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана Махмуд...
 
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