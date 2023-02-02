"Купить квартиру реально. Двушка стоит 230 тысяч евро". Белорусы переехали в немецкий город миллионеров

Олег работает в Висбадене, Катя - в альфа-городе в известном выставочном комплексе Франкфурта. По ее словам, для немцев нормально жить в одном городе и ездить на работу в другой. Одна из причин, почему в Висбадене очень дорогое жилье, - соседство с экономической столицей Германии. Банкиры и финансисты предпочитают жить не в шумном мегаполисе, а в более расслабленной атмосфере. На машине до Франкфурта около получаса езды. Если ты тратишь на дорогу по автобану час времени, считай, работаешь рядом с домом.

Несмотря на то, что Франкфурт пользуется у туристов большим спросом, Висбадену тоже есть чем похвастаться. Во-первых, столицей Гессена является как раз таки Висбаден. Здесь живет около 300 тысяч человек.

- В 180 километрах от нас уже начинается Франция, в получасовой близости располагается один из самых больших аэропортов Европы. Обычно Германию ассоциируют с пивом, но Висбаден - немецкая столица игристого вина. Здесь находится производство вин компании Henkell, который, к тому же, владеет брендом Freixenet - это знаменитое шампанское в Европе, - делится девушка. - Город является экологически защищенной зоной - тут нет вредных производств. Даже при въезде в наш регион водителям авто нужно покупать специальную наклейку, которая показывает, что ты уплатил экологический налог. Во многих местах здесь есть ограничения по скорости именно для того, чтобы сократить количество выбросов. Поскольку в этих широтах хорошо растет виноград, тут он буквально вдоль всех дорог.

Висбаден достаточно дорогой. Его еще называют городом миллионеров из-за множества семейных вилл. Посоревноваться он может только с баварскими и гамбурскими ценами.

- Вообще в самом городе почти уже ничего не возводят. Застраивается пригород, и это отражается на ценах. В основном тут красивые исторические здания. Здесь же находится самое старое казино в Германии, где Достоевский проиграл все свои деньги. В какой-то степени роман "Игрок" является автобиографическим. Рулетка, за которой Достоевский ловил каждое «Делайте Ваши ставки, господа» стоит до сих пор. Немцы этим гордятся. Даже памятник установили. Висбаден также считается курортным городом из-за термальных источников. Тут есть СПА, термальные бассейны и бани. При этом город не самый дружелюбный к велосипедистам. Никакого дыхания не хватит из-за холмистого рельефа, поэтому все ездят на Porsche, шутит Катя.