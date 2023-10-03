Как приобрести надежные коммерческие авто для бизнеса в 2023? Разбираемся вместе с экспертами

Источник материала: ProBusiness





О нехватке машин на рынке твердит каждая третья статья на автомобильную тематику. Подсчетов мы, конечно, не вели, но читательские ощущения именно такие. Коронавирус, геополитическая ситуация в мире, экономический кризис — все это вряд ли положительно сказывается на рынке. Однако на календаре скоро 2024 год и для потребителей найдены удобные финансовые инструменты. Но все ли так понятно и прозрачно на деле? «Про бизнес» выяснил, как бизнес решает для себя вопрос с коммерческой техникой , почему большинство компаний покупает автомобиль в лизинг и какие нюансы стоит учесть при приобретении автомобиля.

Дефицит машин: ждать ли оптимистичных прогнозов?

Требования к автомобилям для бизнеса год от года только растут: главное, чтобы машина была надежной, с хорошей грузоподъемностью и вместимостью, обязательно комфортная для сотрудников и все это как можно быстрее" - примерно так выглядит типичный запрос от организаций при выборе коммерческого транспорта. Одна из моделей, которая полностью подходит под это описание, а по факту предлагает даже больше — это Volkswagen Caddy (спойлер: автомобиль в наличии на складе в Минске) и на его примере мы рассмотрим такой инструмент, как лизинг для бизнеса.

О том, чего ожидать в ближайшей перспективе, мы поговорили с Андреем Янковцом, руководителем отдела корпоративных продаж группы Volkswagen в Минске — «Атлант-М Восток».





— С весны 2022 года белорусский рынок находится в режиме нехватки авто. Существующие ограничения для поставок создают серьезные препятствия для приобретения в том числе и коммерческого транспорта для нужд бизнеса. Ситуация, однако, не безнадежная. Если говорить непосредственно о Volkswagen, то мы ведем плотную работу с официальным представительством бренда в Германии и получаем новые партии автомобилей. Сейчас у нас есть возможность предложить клиентам коммерческие автомобили практически под любые нужды бизнеса. Возьмем, к примеру, Volkswagen Caddy — модель, которая так хорошо знакома нашим покупателям.

У нас на складе в Минске есть как грузовые версии, так и легковые — то есть мы предлагаем к покупке надежный и, что немаловажно, ликвидный к покупке автомобиль «здесь и сейчас». Проблема же для покупателя в другом: если раньше он мог выбирать рабочий автомобиль из определенного количества конкурентов в этом сегменте, то сейчас, увы, выбор невелик.





«Универсальная рабочая лошадка»

Конкурентов у Volkswagen Caddy практически не осталось. Стоит ли ждать изменений на рынке или он настолько хорошо, что выбор и так очевиден?

— От коммерческого транспорта бизнесу в первую очередь требуется бережная и своевременная доставка продукции. Машины, которые для этого выбирают, должны быть надежными, эффективными и удобными. Поэтому для внутренней логистики компании часто используют именно Volkswagen Caddy.









Благодаря оптимальным размерам грузового отсека автомобиль позволяет удобно разместить и транспортировать продукцию, а также подстроится под другие запросы компании — например, не только перевезти груз, но и с комфортом доставить сотрудников из точки А в точку В.

Также важным фактором при выборе Caddy является экономичность. Бизнес ценит низкий расход топлива и стабильность работы двигателя и всех систем, ведь это снижает эксплуатационные затраты и делает автомобиль более эффективным с точки зрения экономии ресурсов.





Просторный салон, продуманные до мелочей отсеки и ниши для хранения, комфортные сиденья и множество дополнительных опций делают Volkswagen Caddy максимально удобным для ежедневной работы. К примеру, в салоне есть розетка, которая позволяет подзарядить ноутбук при длительном переезде и даже использовать автомобиль как мобильный офис, а это ни много ни мало существенная экономия времени. В конце концов, это просто удобно!





По сути Caddy — это универсальная рабочая лошадка, которая может менять назначение, в зависимости от того, что нужно бизнесу. Сегодня она перевозит образцы продукции, завтра — целый день трудится в сервисе доставки, а потом отвозит сотрудников на объект для оказания услуги. Авто легко перепрофилировать под любую специфику работы. Кстати именно это преимущество перед конкурентами позволяет Caddy из года в год быть одним из самых востребованных автомобилем на рынке.

Буквально пару месяцев назад в Минск прибыла партия новеньких Caddy, и мы видим, что бизнес живо интересуется именно этой моделью (на момент выхода этой статьи в салонах осталось не так много автомобилей, поэтому поторопитесь — прим. «Про бизнес»). Многие компании забирают сразу по несколько авто, чтобы поскорее пополнить парк. Это удобно и на сегодняшний день доступно, поскольку на рынке активно используются различные финансовые инструменты для покупки коммерческого транспорта.





«40% авто бизнес приобретает в лизинг»

У бизнеса есть множество финансовых инструментов для приобретения коммерческого транспорта: рассрочки, кредиты, лизинг. Чтобы детально разобраться во всех тонкостях финансовых инструментов, мы обратились к руководителю направления по работе с финансовыми партнерами МАХ «Атлант-М» Анастасии Берцук.

— Обычно приобретение авто для бизнеса — это серьезное вложение. Не так просто достать из оборота сумму на такую покупку единоразово. Поэтому значительная часть компаний (около 40%, по нашим данным) выбирает приобретение авто в лизинг. Такой финансовый инструмент позволяет оптимизировать расходы и распределить сумму приобретения на подходящий для компании срок — от 1 года. При этом лизинг позволяет получить авто буквально за считанные дни. Если транспорт есть в наличии — бизнес сможет им пользоваться уже через 3−4 дня.





Если говорить о принципиальной разнице между кредитом и лизингом, то в лизинге для бизнеса есть несколько основных преимуществ:

Можно ежемесячно зачитывать НДС, который есть в ежемесячном платеже лизинговой компании;

Есть возможность отнести лизинговые платежи на затраты (на себестоимость);

Компания освобождается от финансовой отчетности перед банком-кредитором;

Компания может договориться о комфортном для себя размере первоначального взноса (обычно от 20%);

Компания застрахована от валютных рисков, т.к. расчеты происходят в белорусских рублях.

Приобретение авто в лизинг не говорит о том, что у компании какие-то проблемы или она является финансово несостоятельной. Скорее наоборот. В любом бизнесе оборотные средства распределяют таким образом, чтобы иметь возможность получить оптимальные результаты и крупная разовая трата на авто может быть нерациональной для организации.

Важно! В период выплаты авто является собственностью лизинговой компании, а не самого бизнеса. По законодательству, автомобили либо другой товар, находящийся в лизинге, может быть выкуплен не ранее чем через год. Если компании важно получить авто в собственность в течение нескольких месяцев, тогда стоит обратить внимание на кредиты.





«Сегодня лизинг доступен под символические 0,01%»

Сейчас мы запустили несколько программ совместно с лизинговыми компаниями. И можем предложить уникальные условия: лизинг под 0,01% в белорусских рублях. Пожалуй, это одно из самых выгодных предложений на рынке на данный момент. Суть его заключается в том, что покупатель вносит порядка 40% от стоимости авто авансом в белорусских рублях, далее в течение 13 месяцев он по сути получает лизинговую рассрочку. Потому что, будем говорить откровенно, ставка 0,01% — это скорее символический процент. К тому же покупатель застрахован от валютных рисков.

Лизинговые компании, как правило, более лояльны к клиентам, чем банки, которые более жестко оценивают кредитную историю. Поэтому приобретение авто в лизинг дает возможность быстрого оформления, получения индивидуальных условий «под себя» и формирование гибкого графика платежей. Особенно актуально это при выраженной сезонности бизнеса.

Бизнес может выбирать, с какой лизинговой компанией сотрудничать. Официальный дилер Volkswagen «Атлант-М» на данный момент сотрудничает со всеми лизинговыми и страховыми компаниями, которые представлены на рынке. Клиент может прийти к нам, заручившись поддержкой лизинговой компании или банка, и получить особые условия. А если нужна консультация, мы всегда готовы помочь подобрать наиболее выгодное предложение.

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