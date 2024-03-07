«Хаски очень милые и дружелюбные собаки, поэтому могут, возможно, только зализать до смерти». Владелица хаски-парка — о питомцах, людях и необычном бизнесе

Источник материала: ProBusiness



Наталья Винтерштейн.

«Я продала квартиру, закрыла бизнес и уехала за город заниматься хасями». Так кратко описывает свою историю Наталья Винтерштейн, владелица хаски-парка « Снежная завея ». Она рассказала «Про бизнес» об истории открытия уникального для Беларуси места и о том, как можно снять стресс в компании очаровательных собак.

«Люди не понимали, что за собаку они собираются купить»

Хаски-парк — это потрясающее место, где можно поиграть с милыми собаками и узнать про них побольше. Если вы думаете завести питомца именно этой породы, то посещение парка поможет понять, хотите ли вы такую собаку на самом деле или нет. А если у вас нет возможности завести хаски, но очень хочется провести с ней время, то парк станет отличным местом отдыха вместе с пушистыми друзьями.





Двери вольера открываются и на тебя бежит целая лавина пушистых собак. Есть ощущение, что они собьют тебя с ног, но все проходит удачно, и собаки ловко огибают посетителей. Такое количестве пушистых созданий в одном месте — это какая-то магия. Еще большее удивление вызывает тот факт, что каждую из этого огромного количества похожих друг на друга собак безошибочно называют по кличкам.

— Мы зарегистрировали питомник Сибирских хаски «Снежная завея» в БКО (Белорусское кинологическое объединение, — прим. «Про бизнес») и на первых пометах поняли, что тот, кто хочет приобрести щенка хаски, не понимает, что это за порода и что с ней делать, — начинает рассказ Наталья. — Поэтому решили желающих приобрести щенка принудительно гонять в лес с нашими старшими хасями, чтобы было понятно — это порода активная, собакам без пробежки трудно, они на диване сидеть не будут.



Некоторые были рады, что мы сразу все объяснили про особенности породы и отказались от этой затеи. Были и те, кто выразил благодарность и желание еще раз прогуляться с нашими хасями.

Так и появился хаски-парк.





«Вообще, я достаточно автономна и не беру на себя больше, чем могла бы сделать»

Парку уже 8 лет, но изначально это был питомник, который открылся 16 лет назад. Все началось с того, что муж купил одну собаку. На тот момент в Беларуси хаски практически не было — и наша стала одним из первых представителей породы. После покупки я закрыла ИП, продала квартиру и уехала за город. Постепенно мы начали заниматься разведением собак, а люди стали проситься к нам погулять с собаками. Вся эта история и выросла в хаски-парк.





До хаски я занималась продажей одежды, но не получала от этого удовольствия, и понимала, что нужно менять род деятельности. Сейчас жалею, что не сделала этого еще раньше.

В самом начале и муж, и дочь были против такого количестве собак и всячески пытались меня отговорить. Но я все равно продолжала делать свое дело. Вообще, я достаточно автономна и не беру на себя больше, чем могла бы сделать. Если в какой-то день кто-нибудь из моих сотрудников не сможет прийти на работу, я буду в состоянии все сделать сама.





Обычно посетителей у нас достаточно много, хотя в будние дни люди приезжают к нам реже, чем в выходные, а основной поток идет зимой. Хаски — северные собаки, а зимой снег, и фотографии с собаками получаются очень красивыми. Есть люди, которые приезжают к нам, чтобы побороть свой страх, с этой же целью часто привозят и детей. Бывает, что ребенок боится заходить к собакам, а потом плачет и не хочет уезжать. Хаски очень милые и дружелюбные собаки, и единственный вариант, как они могут навредить, — это зализать до смерти. Страх собак после общения с нашими питомцами пропадает у всех.





Среди посетителей очень много людей, которые не могут позволить себе завести хаски, но при этом очень их любят. Для них это своеобразная пет-терапия и способ расслабиться, получить положительные эмоции, снять стресс.

Мы не считаем, сколько у нас посетителей, хоть и пробовали когда-то. Большинство наших гостей возвращается к нам снова, и не один раз.





Есть даже те, кто нашел в нашем хаски-парке себе вторую половинку, потом сделал здесь же предложение, и теперь такие пары приезжают к нам уже с детьми.

Точно также мы не считаем, сколько зарабатываем. Содержание собак — это постоянные внеплановые расходы, и нельзя сказать, что парк приносит нам большую прибыль. Те люди, которые содержат хотя бы одного питомца, поймут. При этом, помимо собак, которые рождаются у нас, бывают случаи, что к нам подкидывают щенков.





Я перестала поднимать телефон, если мне звонят с незнакомого номера. Вместе с известностью пришли и проблемы. Для меня не редкость звонок поздним вечером со словами «заберите эту собаку или я ее убью». Собака нашкодничала, задушила какую-нибудь курицу или что-нибудь погрызла, а люди так реагируют. К сожалению, они не считают собаку чем-то важным и не собираются ее нянчить. Без достаточного наблюдения хаски может набедокурить, ведь это очень активная порода. Я сначала включала психолога, но скоро поняла, что такими темпами мне скоро самой понадобится помощь специалиста.

Иногда случается, что к нам подбрасывают собак. Хаски перестали ценить. 15 лет назад это было голубоглазое чудо, а сейчас их могут запросто выбросить на улицу.





Не так давно у нас кто-то оставил хаски вместе со щенками, ее мы назвали Карма. Всех щенков пристроили, а собака осталась жить у нас. Она очень послушная и знает все команды: кто-то уделил ей очень много внимания. Удивительно, почему ее так оставили. Я даю один шанс на миллион, что она потерялась, бывает и такое, но это маловероятно. Хотя в нашей практике был случай, когда хозяин оставленной собаки нашелся через полтора года: он случайно увидел ее в нашей сторис в Instagram и приехал за ней. Собаки никогда не забывают своих хозяев.





«При воспитании такого количества собак нельзя допустить, чтобы у них возникла иерархия»

Чтобы наши хаски были дружелюбными и между ними не было ссор, мы постоянно следим за ними и воспитываем. При работе с таким большим количеством собак очень важно не допустить, чтобы у них появилась иерархия. У собак вожаком должен быть человек.

Для того, чтобы не возникала иерархия, мы с самого детства не выделяем среди собак любимчиков. А если собака не слушается, то ее нужно наказать. Собак здесь никто не бьет: в качестве меры наказания мы обычно на время прогулки закрываем вольер.

По отношению к человеку хаски очень дружелюбны и не проявляют агрессии, но если ее обижать, то она постоит за себя.



Изначально эту породу выводили чукчи для того, чтобы перевозить грузы, согреваться в холодную погоду самим и греть новорожденных деток. По этой причине собаки проходили строгую селекцию, и если в помете была особь с минимальными признаками агрессии, то ее убивали. Именно поэтому в популяции практически не встречаются агрессивные собаки.

«Когда начался коронавирус, появилось очень много айтишников, которым нужна была какая-то мотивация для движения»

Собаки на данный момент живут в вольерах, но мы строим рядом дом, и хотим, чтобы все собаки опять стали домашними, как это было тогда, когда мы только начинали. И в целом хаски, как и многие другие породы собак, чувствуют себя намного комфортнее, когда есть много пространства — в вольерах им все равно не хватает его.

Когда начался коронавирус, появилось очень много айтишников, которым нужна была какая-то мотивация для движения. По этой причине они нередко покупали у нас собак, и несмотря на то, что мы не очень охотно продаем питомцев людям, которые живут в квартире, в некоторых случаях мы делали исключение.





Один из таких примеров — Добрыня. Новый хозяин много путешествует по миру и периодически оставляет собаку у нас на передержке, хотя иногда и берет его с собой. Например в Казахстан хозяин с Добрыней летали вместе, а когда там становилось слишком жарко, то уходили жить в горы.

На передержку мы берем и других собак, но только тех, которые родились у нас. Это обусловлен тем, что своих собак мы знаем — мы их воспитали. Характер собаки очень сильно зависит именно от воспитания в детстве. А сейчас некоторые люди несколько пренебрежительно относятся к этому, поэтому много хаски избалованы и непослушны. Мы не готовы к тому, чтобы к нам привозили таких собак.





«Мы всегда готовы забрать свою собаку обратно, если вдруг хозяева решат отказаться от нее»

Самое важное, что мы говорим людям, которые покупают у нас собаку: «Если что-то случится, или собака вам надоест, первое, что вы должны сделать, — это связаться с нами и вернуть собаку нам, а не кому-то другому».

Вообще собаки очень похожи на своих хозяев. Они полностью «пропитываются» характером человека, с которым живут, и очень хорошо его чувствуют.





Вы можете сто раз сказать хаски нельзя, но если в глубине души вы думаете, что все-таки можно, собака не послушает. Вот внешняя схожесть появляется вряд ли: скорее, мы выбираем себе собаку, которая нам ближе по каким-то признакам.





В нашей стране к животным, как мне кажется, относятся недостаточно хорошо. Раньше я много ездила по миру, и там меня удивляло отношение к животным. В Турции, например, все уличные собаки с клипсами, сытые и чистые, никто их не прогоняет.

У нас в планах построить на базе нашего хаски-парка полноценный отель, чтобы люди могли приехать сюда и остаться на несколько дней в компании наших чудесных голубоглазых друзей. Возможно, в скором времени у нас получится реализовать эту задумку, тем более общую концепцию мы уже примерно знаем.



