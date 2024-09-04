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Наталья Кочанова: Беларусь и Китай достигли высочайшего уровня политического диалога

04.09.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наталья Кочанова: Беларусь и Китай достигли высочайшего уровня политического диалога
 Пресс-служба МИД РФ

Беларусь и Китай достигли высочайшего уровня политического диалога. Об этом заявила председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова после встречи с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, передает «МИР 24».

Стороны подвели итоги сотрудничества за четыре года. Так, особую помощь страны оказали друг другу во время пандемии коронавируса: Китай одним из первых поставил в Беларусь вакцину. Отметили и межпарламентское взаимодействие. Белорусские законотворцы в этом году совершили официальный визит в КНР.

«Это позволяет нам развивать сотрудничество по законодательной деятельности, по молодежному сотрудничеству, сотрудничество по вопросам женщин и сотрудничество по линии регионов. Этот визит увенчался полным успехом и даст большой импульс сотрудничества между нашими парламентариями», – отметил посол КНР.

В этом году Беларусь и Китай отмечают 32 года установления дипломатических отношений.



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