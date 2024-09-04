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Наталья Кочанова: Беларусь и Китай достигли высочайшего уровня политического диалога
04.09.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пресс-служба МИД РФ
Беларусь и Китай достигли высочайшего уровня политического диалога. Об этом заявила председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова после встречи с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, передает «МИР 24».
Стороны подвели
В этом году Беларусь и Китай отмечают 32 года установления дипломатических отношений.
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Стороны подвели итоги сотрудничества за четыре года.
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