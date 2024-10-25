Переход ИП в юрлицо: о чем стоит подумать перед тем, как его совершить

Источник материала: ProBusiness



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С 1 октября 2024 года в Беларуси действуют новые перечни видов деятельности для ИП. Изменения в этом списке заставят в ближайшее время многих перейти из ИП в юрлицо. И если с юридической частью такого перехода все более-менее понятно, то об экономическом смысле мало кто задумывается. А стоило бы. Директор ОДО «Витебский бизнес-центр» Леонид Шур специально для «Про бизнес» порассуждал об открытии юрлица с точки зрения опытного менеджера-экономиста.



Леонид Шур

Директор ОДО «Витебский бизнес-центр»

— Начните не с постановки целей. Сначала запишите, что у вас как ИП есть — какие материальные и нематериальные ресурсы. Выясните, что из этого хорошо, а что плохо. Далее выделите по два главных момента.

Например, к позитивным сторонам часто относят:

личность (образование, стаж, черты характера, достижения) и репутация/бренд/имидж у клиентов;

стабильный средний доход.

А к негативам — обычно причисляют:

недостаток финансов для развития;

проблемы с управлением кадрами.

После этого стоит перейти к внешним факторам, влияющим на ваш бизнес. И я не о политике, экономике, социуме и технологиях. Даже не об отрасли и регионе. Возьмите то, что совсем близко, на поверхности:

Какие факторы помогают вам вести бизнес — например, рост зарплат и пенсий; рост количества поставщиков товаров, услуг, работ и решений.

Что угрожает вашему бизнесу — например, усиление конкуренции, спад числа потребителей.





Из такого SWOT-анализа (сил, слабостей, шансов и опасностей) в самом простом его исполнении выстраивается стратегии для вашего ближайшего будущего. Решайте, где будете атаковать и как защищаться. То есть наступает этап постановки целей и действий для их достижения:

Что вы хотите и что можете: заниматься своим делом до смерти или вырастить и продать? Трансформация из ИП в юрлицо дает такую возможность. Поэтому правильнее создавать ООО. Как минимум вы должны перейти от самозанятости (в широком смысле) к постановке задач и делегированию ответственности. Что вы хотите и что можете: масштабироваться, сократиться, адаптироваться, стабилизироваться? Это все зависит и от вас, и от рынка. Читайте про тренды, используйте нейросети для прогнозирования. Предусматривайте разные сценарии, готовьтесь к худшим вариантам и выбирайте лучшие. Допустим, усиливающаяся мода на так называемую «зеленую экономику» может привести к ограничениям на использование неэкологичной упаковки и расширению спроса на экологичную. Изучайте контрагентов и конкурентов, формируйте сеть друзей. Вступайте в бизнес-союзы и бизнес-клубы — не только для получения полезных сведений, объединения усилий и защиты интересов, но и для продвижения своего бизнеса и своих продуктов. Успеху будут способствовать ваши личностные изменения от интроверта к экстраверту. И внутри бизнеса, и вне его. Расширяйте контакты и устанавливайте связи. Во-первых, расширяйте базы поставщиков и клиентов — ищите альтернативы. Во-вторых, подумайте над партнерством. Вашим соратником может стать финансовый инвестор и/или мастер с дополняющими компетенциями (в этом случае потратьтесь на не типовой устав и партнерское соглашение). Подумайте над объединением с одним или несколькими конкурентами — вместе сможете больше. Также полезным для развития может быть сотрудничество с бизнес-консультантами и бизнес-тренерами для учредителей, менеджеров и работников новой организации. Тщательно выберите главного бухгалтера или соответствующую фирму не только для последующего оказания бухгалтерских услуг, но и для уточнения бизнес-плана. Его, кстати, надо готовить не только накануне перерегистрации, но и ежегодно. Многие казенные предприятия составляют такой документ формально и примитивно, вы же будете делать его сами или со сторонними разработчиками для себя. Не как крупную диссертацию, а в качестве основного практического компактного руководства. Активизируйте контакты с госорганами. Многие предприниматели в последние годы (тянется все еще с начала изоляции в пандемию коронавируса) минимизировали контакты с органами государственного управления. Однако этичное деловое взаимодействие позволит получать более полную, чем из официальных сайтов, информацию о государственных преференциях. Ведь несмотря на упрощение процедур, новый правовой статус повлечет дополнительные расходы. В связи с этим законодательно предусмотрена финансовая поддержка. Она не носит обязательный характер, осуществляется на конкурсной основе.

Кроме того, ИП несет ответственность всем своим имуществом, в отличие от юрлица. Однако поводов наказать юридическое лицо значительно больше. Размеры штрафов «юриков» выше, чем ИП. Поэтому бесплатные рекомендации чиновников (на личных приемах или во время общих встреч) помогают избежать многих ошибок.