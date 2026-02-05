Минчанка создала интерьер по следам своих путешествий. Показываем ее квартиру

Потом случился незапланированный переезд в Питер, где Лия попробовала себя в роли стилиста. Эта работа откликнулась и в соцсетях. Тогда начали появляться подписчики. Настоящий бум произошел после рождения сына Феди. По сей день блог девушки держитсяна трех китах лайфстайла: путешествиях, моде и простых буднях семьи.

Свой «сериал» Лия рассказывает на фоне ярких декораций. Цветастые полки, текстиль и бабушкин ковер, прописаны не в студиях или кафе, а в двухкомнатной квартире в монолитном доме на проспекте Победителей.