Минчанка создала интерьер по следам своих путешествий. Показываем ее квартиру
Вечные муки выбора: поехать в путешествие или вложиться в жилье.
Почти 40 тысяч подписчиков пришли к ней за несколько лет. До этого она успела получить три высших образования и поработать в маркетинге на госпредприятии. Все свободное время Лия тратила на путешествия.
«Купила матрас и съехала в недоделанную двушку»
— Уходила с работы в пятницу с чемоданами и в понедельник утром с ними же возвращалась. Пока все листали ленты в соцсетях, я искала дешевые билеты. Таких трудностей с визами и границами не было, поэтому ничего меня не останавливало от приключений. Я привыкла к поездкам с детства: каникулы с родителями, занятия танцами тоже давали возможность выступать за границей. По-настоящему большим подарком стала поездка в Америку по программе Work and Travel. Первое время было тяжело, так как язык хромал, но это показало, какой мир большой и разнообразный. Тогда и появилась цель — узнать его как можно лучше.
Толчком к блогу стал 2019-й. На работе Лия столкнулась с выгоранием. Нужно было что-то менять, но не было ни сил, ни вариантов. Тогда на помощь пришел муж, подарив путевку в Исландию.
— Сказал, что новую жизнь нужно начинать красиво. Я уволилась и поехала искать себя. Правда, вышло не так как я хотела, ведь начался коронавирус. В итоге домой я вернулась в тревоге: работы нет, на рынке кризис, еще и выйти никуда нельзя. Про путешествия вообще молчу.
Потом случился незапланированный переезд в Питер, где Лия попробовала себя в роли стилиста. Эта работа откликнулась и в соцсетях. Тогда начали появляться подписчики. Настоящий бум произошел после рождения сына Феди. По сей день блог девушки держитсяна трех китах лайфстайла: путешествиях, моде и простых буднях семьи.
Свой «сериал» Лия рассказывает на фоне ярких декораций. Цветастые полки, текстиль и бабушкин ковер, прописаны не в студиях или кафе, а в двухкомнатной квартире в монолитном доме на проспекте Победителей.
Жилье в 60 квадратов девушка с супругом Женей приобрели после свадьбы, примерно 10 лет назад. Быстро сделать ремонт не получилось по банальным причинам — не хватало финансов.
— Муж был за то, чтобы переехать уже в готовую квартиру. Я, честно, не могла ждать. Тем более, что мы жили с родителями. Думаю, меня многие поймут. В итоге я не выдержала — купила матрас, и первая съехала в недоделанную двушку. Женя поехал вслед за мной, — с улыбкой рассказывает блогер. — Знаете, ничего страшного в этом не было. Зато как прекрасно, когда ты ходишь, как хочешь, в чем хочешь, где угодно оставляешь грязную тарелку. Настоящая свобода! Тогда я впервые почувствовала себя хозяйкой квартиры.
Жилье обустраивали постепенно.Светлый пол и нейтральные обои под покраску переложили ответственность за настроение на декор и мебель.
Эта история не про бежевую квартиру, Лия не может жить без цвета.
— В нем заключена моя энергия. Наш интерьер полностью ее подпитывает. К тому же, у большей части вещей здесь есть душа. Даже полосатые текстильные ящики для хранения кажутся такими незаменимыми, ведь расписывала их я вручную.
Тревел-опыт не мог не отразиться на обстановке комнат. А в копилке у Лии больше 30 стран. После каждого путешествия квартира преображается.
— Вернувшись из Швеции, мы через два дня перекрасили стены в белый. После Турции у нас появился винтажный комод. Только я переступаю порог с чемоданом, как муж спрашивает, что наш дом ждет дальше, — смеется блогер. — Каждая мелочь здесь греет душу. Квартира — моя маленькая планета, по которой я путешествую, не выходя из дома.
Про самую любимую комнату
Любимая комната девушки — гостиная-спальня. Свое второе название она приобрела после того, как ребенок подрос и ему решили выделить отдельную зону.
— Первое время немного переживала, как же мы будем жить. Но в итоге пространство стало лучше, чем было. В Европе люди не располагают большими площадями. Работают, занимаются спортом там же, где у них стоит кровать, — сравнивает Лия. — У нас тут и удобная планировка: отсюда есть выход на кухню. Ночью путь за вкусняшками преодолеваю за секунды.
Знакомым и в то же время необычным выглядит открытый стеллаж. Лия объясняет его принадлежность —коллекция IKEA в черном цвете.
— Но мне он нужен был в красном. Муж намучался, честно говоря. Покрывал краской раза четыре. Открытые стеллажи держать сложно, но помогают поддерживать порядок различные коробки и корзины для хранения.
Этим же цветом покрасили чугунные батареи. Эту идею хозяйке дома тоже привезла из путешествий. В естественном виде они не нравились, а после обновления редко теперь завешиваются шторами.
На каждом подоконнике у семьи стоят светильники — отсылка к скандинавским странам. По легенде, местные создавали «маяк» для мужей, братьев и сыновей-моряков. Потом лампы стали помощниками в полярную ночь. Искусственный свет даже за шторами имитирует лучи. В этом году зима радует снегом и солнечными деньками. Если вспомнить ноябрь и декабрь, когда дождей и тумана было больше, чем в Лондоне, закупиться светильниками или торшерами все же не помешает.
— Мои самые любимые и бесценные детали декора — картины, написанные мужем. Двух диких кошек он создавал мне под заказ. В моем блоге самым популярным стал Фантомас. Женины работы у нас украшают даже стены санузла. Чему-чему, а картинам квадратов не хватает. Ну ничего, может скоро мы уже откроем свой магазинчик, разбогатеем. Я буду женой художника, — расходится в улыбке Лия, добавляя, что в итоге сама все скупит, так как не сможет расстаться ни с одной работой.
Шторы вместо дверей создают ощущение театра
Недавно в двушке появилась еще одна вещь, решающая проблему зонирования. Получилось относительно бюджетно и атмосферно. Речьпро шторы между кухней и жилой частью.
— Во времена гостиной мы не рассматривали сюда межкомнатные двери. Сейчас хочется закрыться в кухне, чтобы не будить мужа пока готовлю завтрак, например. Обыкновенные двери визуально сюда не вписываются. Распашные — слишком большие для этой комнаты. Тем более, стекла ничего не скрывали. В таком случае, зачем их вообще ставить? Плюс — все это довольно дорого. Листая как-то Pinterest, наткнулась на идею со шторами и вдохновилась.
Шторы двухсторонние. Из-за двух цветов в кухне и комнате смотрятся по-разному. Такое решение не утяжеляет пространство, а создает ощущение театра. Порой я выставляю специальный круглый свет и кажется, что перед нами кулисы. Шторы теперь — новый объект для съемок и игр с Федей.
Кусочки мира Лия собирает и на холодильнике. Она не закрывала его фасадами специально, потому что фанатеет от магнитов.Счастливые моменты жизни можно найти в коллаже из фотографий в коридоре. Теперь без рассказов можно узнать об увлечениях всех, кто тут живет.
— Когда нападает грусть, завариваю кофе и начинаю убеждаться, какая насыщенная у меня жизнь. И спасибо, что она есть. Сразу все переосмысливаю и подзаряжаюсь. Если есть пустая стена, смело занимайте ее под это дело.
— Изначально задумка была попроще. Половина стены у нас окрашена, половина облицована плиткой.Так делают в Америке из-за высоких цен на керамику. Нам тоже хотелось сэкономить, но не получилось. А все потому что мы купили дорогущую плитку.
Лия делится полезным лайфхаком: для семейного санузла лучше организовать большое зеркало или повесить несколько. Это помогает, когда паре нужно собраться в одно время.
Вторая комната с порога выделяется встроенным реечным малиновым шкафом — огромная мечта хозяйки.
— С переездом сына его оттенок не меняли. Не смущает меня, что мальчик в таких цветах растет. У нас нет предубеждений касательно этого. Знаете, тут и так все насыщенно, но Феде и этого не хватает, — смеется девушка, вспоминая забавную историю. — Я только вернулась из отпуска и задремала на 15 минут. Открываю глаза и нахожу 15 банок открытой гуаши и отпечатки ладоней по всей квартире. Обои, пол, мебель и он сам были разукрашены. — Все отмыла, но следы на шторе решила не трогать, как напоминание.
Поскольку Лия часто путешествует одна, не можем не спросить, как это отражается на общении с близкими. Говорит, чтобы все совмещать, нужно проводить время качественно.
— Если ты путешествуешь, то меньше сидишь в телефоне, больше узнаешь мир. Тоже самое и с ролью мамы. Можно проводить с ребенком 24 часа, но сидеть молча, вечно его поучать, ругать и злиться. Мы постоянно играем, общаемся, катаемся на велосипедах летом. Я везде и со всеми стараюсь создавать незабываемые моменты из простых вещей. Скажем так, счастье мамы, когда она где-то одна, не мешает нашему общему счастью. Повезло, конечно, что и муж поддерживает. У нас все началось с дружбы, которая привела к отношениям и браку. По мне, так это лучшее начало для семейной жизни. Друзьями остаемся и по сей день.
В 20 лет столкнулась с онкологией
Философия Лии во многом сформировалась после того, как в 20-летнем возрасте она столкнулась с онкологией.
— Случилось все, когда я стояла перед выбором пойти по карьерной лестнице, переехать и стремиться всю жизнь к чему-то недосягаемому или заземлиться и наслаждаться каждым днем без спешки. Мое здоровье тогда показало, что я не туда двигаюсь. Мне нужна была свобода действий. В моем случае этот выбор быть собой, а не гнаться за чужим успехом, привел к блогу с отличной аудиторией. У меня есть любимое дело, которое стало моим местом работы. Я делаю, что люблю и нахожу в этом отдачу и вдохновение.
Денег всегда будет не хватать, как и квадратов. Нормально, чтобы иногда в комнатах царил хаос, нормально жить в разных красках, считает девушка. Нельзя подстраивать себя под стандарты ни в жизни, ни в дизайне. Может быть гармоничное сочетание оттенков, но нет точной формулы уюта.
— Дома мы себя чувствуем там, где есть наши частички, где можно быть собой. Я все также счастлива, как в то утро, когда проснулась на матрасе в недоделанной квартире.
