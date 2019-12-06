Вид на Эверест и кратер вулкана. Подборка красивых видео

Источник материала: Tut.by

Зима, холод и короткий световой день практически не оставляют нам альтернативы: большинство путешествий откладываются до весны. Так что, если вы очень хочите вырваться из квартиры или офиса, остается мечтать или смотреть красивые видео. Вашему вниманию — подборка из инстаграма агентства Caters News.

Вид на гору Эверест с вертолета.

Очень красивое озеро в Канаде.

Беспилотник летит в горах.

Взлет и посадка сотен воздушных шаров в Каппадокии (Турция)

Вулканический кратер в Исландии.

Водопад в Индонезии.