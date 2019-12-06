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Вид на Эверест и кратер вулкана. Подборка красивых видео
07.12.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима, холод и короткий световой день практически не оставляют нам альтернативы: большинство путешествий откладываются до весны. Так что, если вы очень хочите вырваться из квартиры или офиса, остается мечтать или смотреть красивые видео. Вашему вниманию — подборка из инстаграма агентства Caters News.
Вид на гору Эверест с вертолета.
Очень красивое озеро в Канаде.
Беспилотник летит в горах.
Взлет и посадка сотен воздушных шаров в Каппадокии (Турция)
Вулканический кратер в Исландии.
Водопад в Индонезии.
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Зима, холод и короткий световой день практически не оставляют нам альтернативы: большинство путешествий откладываются до весны. Так что, если вы очень хочите...
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