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Не признает вину. Продюсер из США заплатит 25 млн долларов женщинам, обвинившим его в домогательствах

12.12.2019 11:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился с женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, пишет The New York Times. Издание ссылается на юристов, принимавших участие в переговорах.


Харви Вайнштейн. Фото: Reuters

По информации издания, 25 миллионов долларов будут распределены между более, чем 30 женщинами. Это актрисы, бывшие сотрудницы студии The Weinstein Company, которые подали иски против Вайнштейна, а также те женщины, которые могут это сделать в ближайшее время.

При этом продюсеру не придется признавать вину или самому выплачивать компенсации. Все расходы покроют страховые компании, которые представляют The Weinstein Company, студию Вайнштейна. Выплаты станут частью мероприятий по ее банкротству.

Как отмечает New York Times, предварительно одобрено участниками сделки, но еще не подписано и не одобрено судом.

В октябре 2017 года The New York Times опубликовал материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

 
 
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Американский продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился с женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах
 
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