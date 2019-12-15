Мать, которая мешает женитьбе сына, насилие и женское доминирование. «Шлюб з ветрам» в РТБД

Источник материала: Tut.by

«Судьба мужчины, который находится в плену чужих решений. Материнская любовь, которая поглощает сына и парализует его личность. История, рассказанная не словами, а заключенная в самом сердце народа, с ритмами и песнями, которые звучат как эхо исчезающих деревень». Так Республиканский театр белорусской драматургии анонсируют постановку «Шлюб з ветрам» , на предпремьерный показ которой сходил театральный обозреватель TUT.BY Денис Мартинович.





Режиссер Евгений Корняг — редкий гость в государственных театрах. Почему — лично для меня загадка, ведь у его спектаклей давно есть преданная аудитория, а яркий авторский стиль Корняга сделал его одним из лидеров белорусского театрального процесса. Тем не менее за последние пять лет он поставил в гостеатрах лишь «Интервью с ведьмами» (столичный Театр кукол, 2015), «Бетон» (РТБД, 2017) и «Сестры Грайи» (Театр кукол в Молодечно, 2018). Все они становились событиями, а два последних высоко оценивались критиками на том же фестивале ТЕАРТ. Новый спектакль Корняга — логичное продолжение его прежних поисков, но в нем Евгений даже превзошел самого себя.





Когда впервые услышал о грядущей постановке, в памяти сразу возник спектакль «Адвечная песня», который долгие годы являлся визитной карточкой РТБД. Там также звучали народные мотивы, лейтмотивом постановки являлся фольклор.

На первый взгляд, Корняг пошел похожим путем. Но создателям «Адвечнай песні» в какой-то степени было проще. Их постановка была создана по мотивам одноименного произведения Янки Купалы, а сюжет постановки развивался циклично в зависимости от пор года. Действие «Шлюба з ветрам» начинается холодной зимой, но, кажется, никуда оттуда не уходит. Кажется, что эта пора года царит на сцене вечно. Тем не менее Корнягу удалось создать на основе песен целостный сюжет с прологом, развитием, кульминацией и развязкой. А режиссер Екатерина Аверкова, которая выступила в роли композитора и музыкального руководителя постановки, создала и подобрала такие мелодии, которые сделали музыку полноценным участником действия. Музыкальная драматургия также повлияла на общий успех спектакля.





Еще одним отличием от «Адвечнай песні» стало более уважительное отношение к вокалу. Не секрет, что исполнение песен актерами РТБД вызывало определенную иронию у постоянных посетителей белорусских музыкальных театров. В «Шлюбе з ветрам» Корняг подчеркивает преимущества (так, акцент сделан на исполнителях с лучшим вокалом) и скрывает недостатки. А иногда поступает наоборот: своеобразное пение у того или иного актера, наоборот, подчеркивается и иронично обыгрывается.





Несмотря на серьезность сюжета и заявленной темы (ведь речь идет о классическом треугольнике, когда сын должен чуть ли не выбирать между матерью и невестой), Корняг то и дело сбивает потенциальный пафос. В отличие от постановки «Бетон», в которой почти обнажились все актеры, тут всевозможные бицепсы и трицепсы с юмором демонстрирует лишь Артем Курень (образ Жениха — очередной интеллигент в его копилке). Да и вообще, остроумных сцен в спектакле хватает (вроде того, как в одном из эпизодов видны только ноги героев, которые, казалось бы, живут свой жизнью).





Традиционным гарантом удачи выступила художник Татьяна Нерсисян, один из лучших сценографов Беларуси. Ее заслуга в том, что «Шлюб з ветрам» оказался стильным и выдержанным от первого до последнего эпизода, от общей концепции до «мелочей» (вроде подсвеченных и висящих бутылок или ламп на табуретках, которые в другой сцене превращаются в нимбы над головами женщин). В содружестве с Корнягом Нерсисян удалось — как очень часто случается в ее спектаклях — создать новый, удивительный авторский мир.





Основой сценографии стал вытянутый вдоль всей сцены стол. Напротив каждого из мест стояли микрофоны. Важно, что исполнители без проблем пользовались ими и передвигались по сцене без каких-либо технических накладок. Согласитесь, это говорит о продуманности действия.





В спектакле прекрасно выставлен свет, в нем доминировала черно-белая палитра. И лишь в одном из немногочисленных эпизодов появлялся красный цвет. Речь идет об эпизоде изнасилования, который стал эмоциональным пиком постановки.

Удивительное дело: в тот момент лично меня пробрал ужас от происходящего и одновременно возникло восхищение тем, как же талантливо решена эта сцена. В рюмку льется красное вино, оно переливается через края. Актеры хватают остроносые лодки, символизирующие мужские половые органы и разгоняют эту кровь по доске, к героине, которую воплощает актриса Гражина Быкова. Та, одетая в белую одежду, к тому времени раздавлена спускающейся сверху конструкцией (читай, грубой мужской силой) и лежит навзничь. Кровь словно течет из нее и в нее, а корабли врываются в ее тело. Женщина вначале слабо содрогается от каждого вхождения, а затем затихает. А после этого другие героини, во время насилия отошедшие в сторону, смывают с помоста кровь, как будто закрывая глаза на произошедшее.





С точки зрения режиссуры у Корняга получилось несколько вещей, которые являются необходимыми ингредиентами по-настоящему классного спектакля. Его постановке характерен жесткий рисунок, слаженный актерский ансамбль (нельзя не отметить в нем блестящую Анну Семеняку, которая исполняет роль Невесты, и великолепную Татьяну Мархель, которая чувствует себя в народной культуре как дома).

Но Евгению удались и другие серьезные вещи. Технически он повторил свой класс, который продемонстрировал в «Бетоне». Но в смысле идей он пошел дальше и создал свой наиболее белорусоцентричный спектакль, в котором вышел на глубинные обобщения. Казалось бы, Корняг показал древность и вполне традиционный уклад белорусов. Но одновременно он представил стильный авторский взгляд на это прошлое из современности и смог сделать тему фольклора, которая многими воспринимается архаичной, живой и актуальной.





Режиссер смог воплотить жизнь белорусов, ее традиционный уклад, доминирующее в этой жизни мужское начало и показать (причем не в лоб, а постепенно подводя к этому зрителя), насколько оно по-своему прекрасно и при этом жестоко и несправедливо. И при этом в очередной раз обратить внимание, что этот мужской мир и уклад держался и держится на женских плечах. По сути он смог представить со сцены ту модель поведения и тот уклад, в котором жили и живут белорусы.

«Шлюб з ветрам» Режиссер: Евгений Корняг Художник: Татьяна Нерсисян Композитор и музыкальный руководитель: Екатерина Аверкова Следующие показы: 15 и 31 января (19:00) Купить билет

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