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Немецкий мультимиллионер ищет друзей, которые будут жить с ним в шикарном поместье

19.12.2019 11:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкий мультимиллионер Карл Рейпен ищет 10 друзей, которые будут жить с ним в его поместье стоимостью 8,5 млн новозеландских долларов (5,6 млн американских долларов). Рекламу об этом Рейпер опубликовал в местных газетах, пишет The Guardian.


Таупо — крупнейшее озеро Новой Зеландии. Фото: wikipedia.org

— Они могли бы жить в домах по два человека и собираться в красивой винодельне для совместных встреч и ужинов. Если вам интересно жить в интересной компании, это может стать для вас новой жизнью, — говорится в объявлении.

Как утверждает мультмиллионер, его друзья смогут наслаждаться прогулками, рыбалкой, покупками, каякингом, наблюдением за птицами, плаванием или наблюдением за красивыми животными.

Единственное условие — его гости должны быть моложе 70 лет.

По сообщению местной газеты Taranaki Daily News, Рейпен разбогател на продаже кофе со льдом. Его поместье находится в 90 минутах езды от крупных городов.

 
 
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Немецкий мультимиллионер Карл Рейпен ищет 10 друзей, которые будут жить с ним в его поместье стоимостью 8,5 млн новозеландских долларов (5,6 млн американских...
 
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