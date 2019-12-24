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В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку

25.12.2019 20:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. Об этом сообщает ZIK.ua.


Фото: Zik.UA

Ель установили в центре города возле дома культуры «Энергетик. Как сообщает издание, на открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили ее новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.

Город расположен в 3-х км от Чернобыльской АЭС и входит в зону отчуждения. До чернобыльской аварии тут проживало 47,5 тыс. человек. Интерес к этой территории значительно вырос после выхода на экраны сериала «Чернобыль». «Украинскую» чернобыльскую зону за год посещает около 60 тысяч туристов.

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На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили ее новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.
 
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