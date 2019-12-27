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Во Дворце независимости прошел Венский бал с участием президента и министров

28.12.2019 19:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во Дворце независимости 28 декабря прошел Венский бал. Участие в нем приняли молодые люди со всей Беларуси, а также президент Беларуси Александр Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

В репортажах государственных СМИ были замечены премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Игорь Петришенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава МИД Беларуси Владимир Макей, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр обороны Андрей Равков, министр культуры Юрий Бондарь, депутат Мария Василевич и другие.


Фото: Telegram-канал "Пул первого"

В своей речи Александр Лукашенко приветствовал участников бала. Он отметил, что это мероприятие — первый в истории современной Беларуси Венский бал, но это «продолжение той славной традиции, которую мы с вами открыли в прошлом году» (в 2018 году во Дворце независимости прошел первый Республиканский бал — прим. TUT.BY).

— В его классической, изысканной атмосфере продолжаем успешно начатый двусторонний диалог с нашими австрийскими друзьями, — продолжил Лукашенко. — Искренне отдаем дань уважения всемирно известному нематериальному культурному наследию дружественной страны, внесенному в список ЮНЕСКО.

Александр Лукашенко выразил признательность в организации мероприятия посольству Австрии в Беларуси и лично руководителю дипмиссии, компании А1, Национальному академическому театру имени Янки Купалы и его директору Павлу Латушко.

Участниками торжественного вечера стали лауреаты конкурсов и предметных олимпиад, победители международных соревнований, стипендиаты специальных фондов.

— Несомненно, лучшие из лучших, но не зазнавайтесь, — отметил Лукашенко. — Сейчас я с большим удовольствием смотрю на вас, юных, счастливых, с горящими глазами. На девушек в восхитительных бальных платьях, на юношей во фраках и парадных мундирах. Я очень горжусь (и вы это знаете) красотой нашего народа. Вы сегодня — воплощение этого народа. Знаю, что эта красота гармонично сочетается с умом, образованностью и трудолюбием. Это те качества, которыми славится белорусская нация и которые делают нас особенными и отличают от других народов.

— Мы построили и сохранили суверенное государство. И кому как не вам, надежде нации, определять вектор развития на ближайшее будущее и отдаленное, — добавил он.

Венский бал, ставший президентским

В начале декабря стало известно, что первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в одноименном театре 14 декабря, состоится во Дворце независимости двумя неделями позже. Как заявили тогда организаторы, они приняли приглашение белорусского президента.

Позже Александр Лукашенко рассказал, что австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца независимости и предлагали провести Венский бал еще три года назад.

 
 
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На балу были замечены премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава МИД...
 
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