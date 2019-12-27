Во Дворце независимости прошел Венский бал с участием президента и министров

Источник материала: Tut.by

Во Дворце независимости 28 декабря прошел Венский бал. Участие в нем приняли молодые люди со всей Беларуси, а также президент Беларуси Александр Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В репортажах государственных СМИ были замечены премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Игорь Петришенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава МИД Беларуси Владимир Макей, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр обороны Андрей Равков, министр культуры Юрий Бондарь, депутат Мария Василевич и другие.



Фото: Telegram-канал "Пул первого"

В своей речи Александр Лукашенко приветствовал участников бала. Он отметил, что это мероприятие — первый в истории современной Беларуси Венский бал, но это «продолжение той славной традиции, которую мы с вами открыли в прошлом году» (в 2018 году во Дворце независимости прошел первый Республиканский бал — прим. TUT.BY).

— В его классической, изысканной атмосфере продолжаем успешно начатый двусторонний диалог с нашими австрийскими друзьями, — продолжил Лукашенко. — Искренне отдаем дань уважения всемирно известному нематериальному культурному наследию дружественной страны, внесенному в список ЮНЕСКО.

Александр Лукашенко выразил признательность в организации мероприятия посольству Австрии в Беларуси и лично руководителю дипмиссии, компании А1, Национальному академическому театру имени Янки Купалы и его директору Павлу Латушко.

Участниками торжественного вечера стали лауреаты конкурсов и предметных олимпиад, победители международных соревнований, стипендиаты специальных фондов.

— Несомненно, лучшие из лучших, но не зазнавайтесь, — отметил Лукашенко. — Сейчас я с большим удовольствием смотрю на вас, юных, счастливых, с горящими глазами. На девушек в восхитительных бальных платьях, на юношей во фраках и парадных мундирах. Я очень горжусь (и вы это знаете) красотой нашего народа. Вы сегодня — воплощение этого народа. Знаю, что эта красота гармонично сочетается с умом, образованностью и трудолюбием. Это те качества, которыми славится белорусская нация и которые делают нас особенными и отличают от других народов.

— Мы построили и сохранили суверенное государство. И кому как не вам, надежде нации, определять вектор развития на ближайшее будущее и отдаленное, — добавил он.

Венский бал, ставший президентским

В начале декабря стало известно, что первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в одноименном театре 14 декабря, состоится во Дворце независимости двумя неделями позже. Как заявили тогда организаторы, они приняли приглашение белорусского президента.

Позже Александр Лукашенко рассказал , что австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца независимости и предлагали провести Венский бал еще три года назад.