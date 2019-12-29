Ничего не делает назло. Всё, что вам нужно знать о характере своей собаки

Источник материала: Tut.by

Собаки есть у многих. Но организовать комфортную жизнь и себе, и питомцу удается не всем. Важно понимать язык тела пса и правильно воспитывать любимца. Вместе с брендом Purina мы узнали у специалиста по поведению и благополучию животных Екатерины Кастрицкой, что формирует характер собаки, какие пять прав есть у каждого питомца и почему то, что человек принимает за «виноватый вид», не имеет ничего общего с чувством вины.

«Собаки умеют ревновать»

— Зачем учиться понимать собаку?

— Это нужно, чтобы конструктивно и безопасно общаться, а также эффективно обучать ее. Обращайте внимание на три вещи: что делает собака (лает, скачет вокруг, озирается), какие сигналы подает телом (хвост поджат, уши прижаты, лапа поднята) и что происходит вокруг (питомец увидел сородича, к вам пришли гости). Если вы знаете ответы на все три вопроса, значит, вы в состоянии понять, о чем «говорит» ваша собака.

— Понимают ли собаки человека?

— Собаки понимают направление взгляда, указывающие жесты — так же, как дети. Этим навыком псы обзавелись в процессе одомашнивания. Волки таким умением не обладают.

Экспериментально доказано, что собаки могут понимать даже конкретные слова и символы, видеть, открыты ли у вас глаза и смотрите ли вы, что она делает. Еще собаки очень чувствительны к настроению владельцев и быстро «заражаются» эмоциями человека.





— Есть ли у собаки характер?

— Характер формируется из генетических особенностей, опыта и того, чему человек учит собаку. Важны условия, в которых живет питомец. Британские ученые разработали концепцию пяти прав, следуя которой, вы обеспечите животному комфортное существование.

Пять прав питомца: утолять голод и жажду;

избавляться от боли, болезней и ран;

не подвергаться сильному стрессу и не испытывать страх;

жить комфортно;

находиться в условиях, приближенных к естественным.

Чтобы осуществить последнее, достаточно регулярно выгуливать собаку, давать физическую нагрузку, позволять общаться с сородичами и лаять. Если разводить псов вы не планируете, а ваша собака проявляет сильное половое желание, ее лучше кастрировать.

— Собака может испытывать счастье? А чувство вины?

— Счастье — может, а вот чувство вины нет. Поведение, которое владельцы принимают за «виноватый вид», — это страх и сигналы примирения, чтобы блокировать агрессию человека. Еще собаки не поступают назло и не мстят. Но спектр эмоций, которые могут испытать эти животные, широкий: удивление, отвращение, радость, грусть, злость, раздражение. Собаки умеют страдать от одиночества и даже ревновать.

Кстати, виляние хвостом не обязательно означает радость. Причиной могут быть страх, неуверенность в себе или даже предупреждение: ни шагу дальше! Виляние — признак возбуждения, но не обязательно радостного.

«Не прерывайте дрессировку навсегда»

— Когда нужно начинать дрессировку собаки?

— Некоторые владельцы боятся, что «отнимут у щенка детство». Но воспитывать и обучать его можно в игре. Ему будет интересно общаться, и он начнет сам требовать занятий.

Не прерывайте дрессировку навсегда. Конкретным командам собаки учатся быстро, но навык, который не подкрепляется, со временем угасает. Так что время от времени собаку все равно нужно будет поощрять за послушание.

Занятия со взрослым питомцем — один из способов профилактики старческого слабоумия у собак. Конечно, дрессировка взрослой особи потребует чуть больше времени и терпения. Но положительное подкрепление творит чудеса.

— А что, если у собаки не получается выполнять простые команды даже спустя год дрессировки? В чем может быть причина?

— Часто человек допускает ошибки в дрессировке: хвалит не вовремя, ставит слишком сложные задачи или неверно выбирает подкрепление. Например, если собаке сейчас хочется играть, а не есть, лакомство не закрепит усвоение навыка. Наблюдайте за питомцем и учитесь понимать его состояние.





«Крики и битье — это жестоко»

— Что делать, если собака пытается кусаться? Как показать, кто в доме хозяин?

— Любая проблема поведения — признак, что в жизни собаки что-то неблагополучно, и работать нужно с причиной, а не с симптомом. Собаки в принципе не стремятся доминировать над людьми. Люди воспринимают как доминирование либо выученную агрессию, либо недостаток обучения, либо дискомфорт животного.

А вот правильному поведению собаку нужно обучать. И самый эффективный способ — положительное подкрепление: например, лакомство или игра.





— Почему собака поворачивается ко мне спиной? Она чувствует себя плохо? Мне стоит волноваться?

— Иногда собаке хочется побыть в одиночестве. Чтобы показать это человеку, животное может зевать, облизывать нос, зажмуриваться, прижимать уши и поджимать хвост, отворачивать голову или поворачиваться к человеку спиной.

Когда питомец ложится на бок, вытянув ноги, это тоже желание остаться наедине с собой. Многие ошибочно принимают такую позу за выражение удовольствия. Но удовольствие — это когда собака подставляет пузо.

Если человек не понимает этих сигналов, собака морщит нос, скалится, демонстрирует зубы и рычит. Это уже «красная» зона, но пока животное пытается коммуницировать. В последнюю очередь собака применит зубы.

Волноваться стоит, если питомец ведет себя необычно. Например, стал апатичным, а в ситуациях, когда охотно общался, уходит от контакта. В таких случаях стоит отвести собаку к ветеринару.

— А как тогда понять, что собака хочет общаться?

— Желание собаки пообщаться сложно перепутать с чем-то иным. Она подходит к человеку, сует нос под руку, может толкать носом или дотрагиваться лапой, машет хвостом. Взгляд при этом мягкий, морда и тело расслаблены. Также животное может припадать на передние лапы — это приглашение к игре.

— Я принесла домой собаку, а она скулит и пытается спрятаться. Что это значит?

— Если речь про щенка от заводчиков, то он может периодически скулить, это нормально. Питомец привык к своему дому, к маме и соплеменникам, а его принесли в незнакомое место к чужим людям — малышу страшно. Если щенок при этом пытается спрятаться, стоит проверить, здоров ли он. Если дело не в болезни, нужно проконсультироваться с кинологом.

А вот взрослая собака, взятая, например, из приюта, переживает несколько стадий адаптации. Первые дни она может быть апатичной или гиперактивной. Не надо окружать ее вниманием: собака может увидеть в этом угрозу. Можно выгуливать и кормить питомца, но если он не идет на контакт, настаивать не стоит.





Затем собака начнет проявлять интерес, вести себя спокойнее, хотя может отказываться от еды. Выгуливать в это время ее нужно только на поводке. Уже можно начинать дрессировку, но без наказаний.

Только через две недели животное станет показывать первые признаки привязанности. Собака может ходить по пятам, лизать руки, отказываться оставаться в одиночестве. Может выбрать «своего» человека и не общаться с другими. Со временем это пройдет, если вся семья не будет приставать к собаке или вести себя угрожающе.

— Мы переезжаем в новую квартиру. Собаке нужна помощь, чтобы освоиться?

— Не меняйте без необходимости время кормления и выгула. Сразу же, как переедете в новый дом, найдите место для лежака и положите рядом любимые игрушки. На время откажитесь от слишком активных игр, чтобы не перевозбуждать собаку. Для пса основа безопасности — именно человек, а не жилье, так что если рядом любимый хозяин, питомец довольно быстро адаптируется на новом месте.





— Хочу взять собаку, а дома уже есть другое животное. Можно ли их подружить?

— Насильно сделать это нельзя, но реально обеспечить мирное сосуществование, и тогда, возможно, питомцы подружатся. Здесь все зависит от условий жизни и личных особенностей. А также от того, как вы организуете знакомство.

Со щенком и котенком проблем обычно не возникает. Но если вы приносите котенка к взрослой собаке или щенка к взрослой кошке, первое время держите их в разных комнатах. Так они привыкнут к запаху друг друга, но не будут видеться. Взрослую собаку в момент знакомства лучше держать на поводке.

Самый сложный случай — взрослая собака и взрослая кошка. Здесь все зависит от особенностей и предыдущего опыта обоих. Нужно внимательно следить за поведением питомцев.

Мелких питомцев, например, птиц или хомяков, лучше держать вне досягаемости собаки. Для охотничьего пса хорек, крыса или хомяк — добыча. С не охотничьими породами шанс подружить питомцев или хотя бы обеспечить безопасное сосуществование есть, но расслабляться не стоит.

— В семье родился ребенок. Как правильно их «познакомить»?

— Главная ошибка — ухудшать, пусть и не нарочно, жизнь животного с появлением ребенка. Собака свяжет малыша с неприятными переменами. Так что не сокращайте время прогулок, уделяйте питомцу столько же внимания, как и раньше, не прогоняйте из комнаты и не ставьте на место лежанки кроватку.

Если перестановка все же необходима, сделайте ее заранее (минимум за три месяца до предполагаемой даты рождения). Это же касается изменений режима дня.

— Это правда, что не стоит кричать на собаку?

— Крики и битье — это жестоко. Собака ведет себя «плохо», потому что не удовлетворены ее базовые потребности или ее научили подобному поведению. Часто еще владельцы могут не учесть особенности породы, от которых зависит поведение. А значит, кричать на нее просто нечестно и совершенно неэффективно. Можно по-человечески понять владельца, который срывается на питомца, но оправдать — нельзя.

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