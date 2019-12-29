Очень странный ролик белорусов показали на фестивале эротического кино в Испании

Источник материала: Tut.by

Белорусы Антось Сивых и Ирина Павлович сняли ролик, который прошел отбор на эротический фестиваль Erotic Bizarre Art Film Festival. Об этом Павлович сообщила на своей странице в Facebook.

Видео:

Erotic & Bizarre Art Film Festival (EBAFF) ежегодно проходит в испанском городе Аликанте. Ролик (точнее, фильм) участвует в основной программе фестиваля (в категории «Видеоарт»).

Правда, нам этот фильм показался немного странным. А что думаете вы? Пишите в комментариях.