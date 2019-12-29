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Очень странный ролик белорусов показали на фестивале эротического кино в Испании

30.12.2019 13:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы Антось Сивых и Ирина Павлович сняли ролик, который прошел отбор на эротический фестиваль Erotic Bizarre Art Film Festival. Об этом Павлович сообщила на своей странице в Facebook.

Видео: antos sivyh

Erotic & Bizarre Art Film Festival (EBAFF) ежегодно проходит в испанском городе Аликанте. Ролик (точнее, фильм) участвует в основной программе фестиваля (в категории «Видеоарт»).

Правда, нам этот фильм показался немного странным. А что думаете вы? Пишите в комментариях.

 
 
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Белорусы Антось Сивых и Ирина Павлович сняли ролик, который прошел отбор на эротический фестиваль Erotic Bizarre Art Film Festival
 
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