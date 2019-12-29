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Очень странный ролик белорусов показали на фестивале эротического кино в Испании
30.12.2019 13:48 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы Антось Сивых и Ирина Павлович сняли ролик, который прошел отбор на эротический фестиваль Erotic Bizarre Art Film Festival. Об этом Павлович
Erotic & Bizarre Art Film Festival (EBAFF) ежегодно проходит в испанском городе Аликанте. Ролик (точнее, фильм) участвует в основной программе фестиваля (в категории «Видеоарт»).
Правда, нам этот фильм показался немного странным. А что думаете вы? Пишите в комментариях.
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Белорусы Антось Сивых и Ирина Павлович сняли ролик, который прошел отбор на эротический фестиваль Erotic Bizarre Art Film Festival
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