Новогодняя сказка продолжается на Борисовщине

Источник материала: Единство

К примеру, волонтеры УО «Борисовский государственный колледж» присоединились к благотворительной акции «Подари радость на Рождество», инициатором и организатором которой является Белорусская Православная церковь.

В торговых центрах «Е-сити», «Веста-Борисов» и «Корона» были организованы площадки для сбора подарков на Новый год и Рождество для детей-сирот, многодетных семей, инвалидов, одиноких престарелых и тяжело больных людей. Каждый, кто посещал одну из этих волшебных площадок, мог подарить радость, купив абсолютно любой подарок.

Приятно было видеть отдачу жителей города, корзинки наполнялись не только сладостями, но и игрушками, канцелярскими товарами, варежками, носками, принадлежностями для ванной комнаты. В акции участвовали люди всех возрастов. Откликались на помощь и спешили совершить новогоднее чудо, как сами покупатели, так и сотрудники торговых центров. Чуткость и заботу по отношению к нуждающимся проявили многие жители города и района.

Сотрудники военного комиссариата Борисовского и Крупского районов Минской области во главе с военным комиссаром, полковником Валерием Потапченко накануне Нового года также превратились в добрых волшебников. В рамках благотворительной акции «Наши дети» они поздравили дочь одного из сотрудников военкомата, полуторагодовалую Евгению, которая нуждается в особом внимании и заботе, и вручили ей новогодние подарки.



















