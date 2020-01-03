В Минске появится мемориальная доска Василю Быкову

Источник материала: Tut.by

Мемориальная доска писателю Василю Быкову появится в ближайшее время на доме, где долгое время жил писатель — в Минске, на улице Максима Танка, 10. Это решение сегодня, 4 января принял Художественный совет, пишет «Радио Свобода».



Василь Быков

Как рассказал автор мемориальной доски Игорь Засимович, пока точное место и проект самой доски не утверждены. На Совете решили выбрать для нее новое место, так как прежнее предложение, во дворе, членам совета не понравилось.

Как говорит Засимович, обсуждение доски идет «в рабочем порядке». Он рад самому началу работы, так как «ждал два года».

Следующее заседание Совета может состояться «через две недели, через месяц». На него надо будет предложить новое место, а возможно и новый вид доски.

В 2020 году исполнится 96 лет со дня рождения Василя Быкова. Народный писатель Беларуси умер 17 лет назад. С тех пор не прекращаются разговоры о том, что нужно установить памятник и назвать улицу в его честь. Но до дела слова не доходят.

Год назад председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец показывал TUT.BY «папку по Быкову». В ней — материалы из СМИ разных лет и переписка с министерствами и Администрацией президента. Последнее письмо датировано 24 мая 2018 года и подписано министром информации Александром Карлюкевичем.



Николай Чергинец

7 марта 2018 года Чергинец отправил обращение в адрес Александра Лукашенко. В нем шла речь о том, чтобы переименовать одну из минских улиц или присвоить новой магистрали имя Василя Быкова, а также установить писателю памятник. Ответ на предложения СПБ пришел из Министерства информации.

В нем сообщалось, что переименование улицы возможно только в исключительных случаях, поскольку эта процедура причиняет неудобства жителям и организациям, а также требует значительных финансовых затрат.

«В этой связи предложение Союза писателей Беларуси о присвоении имени В. Быкова одной из улиц столицы направлено в комиссию и будет принято во внимание при присвоении наименований новым улицам Минска», — говорилось в ответе.



Макет памятника Быкову. Фото: TUT.BY

С того времени улица Быкова так и не появилась. Также остается открытым вопрос с памятником Быкова, который обсуждается с 2015 года. Как утверждалось в письме за подписью Карлюкевича, «Минкультуры поддерживает идею установки памятника Быкову и готово принять участие в ее реализации в установленном порядке. Место установки памятника определяется Мингорисполкомом».