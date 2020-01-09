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Прошел концерт, организованный прихожанами храма Святой Живоначальной Троицы аг. Солтановщина

10.01.2020 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском доме инвалидов деревни Осмолово прошел концерт, организованный прихожанами храма Святой Живоначальной Троицы аг. Солтановщина Несвижского благочиния.

В роли организаторов концерта выступили педагоги Солтановщинской школы, сельского клуба и библиотеки. Творческие номера присутствующим  продемонстрировали учителя, школьники и участники самодеятельности сельского клуба.

В начале встречи с приветственным словом выступил настоятель прихода протоиерей Олег Абрамович.

Концерты с участием прихожан Солтановщинского храма проходят в доме-интернате постоянно. Данная работа ведется в рамках запланированных мероприятий, согласованных с руководствам дома инвалидов.

В своем выступлении отец Олег от лица собравшихся выразил особую благодарность культработникам,  артистам, педагогам и учащимся школы за их бескорыстное творчество.

Прошел концерт, организованный прихожанами храма Святой Живоначальной Троицы аг. Солтановщина

В конце мероприятия всем были вручены символические подарки изготовленные учениками школы.

Хочется отметить, что школьники и самодеятельные артисты из Солтановщины радуют своим творчеством не только насельников Осмоловского дома-интерната, но и своих односельчан, участвуют в районных и областных мероприятиях и программах. Недавно ими был дан концерт для проживающих в доме инвалидов в аг. Леоновичи.


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В Несвижском доме инвалидов деревни Осмолово прошел концерт, организованный прихожанами храма Святой Живоначальной Троицы аг. Солтановщина Несвижского...
 
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