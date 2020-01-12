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В Минске прошла новогодняя вечеринка мопсов
13.01.2020 13:40 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 января в Минске прошла новогодняя встреча мопсов. Десятки людей привели своих питомцев, даже в разнообразных нарядах, чтобы весело провести время и показать себя свету.
«Мопсовтреча» проходила в пространстве Lo-Fi Social Club на улице Октябрьской в Минске.
Проект существует с 2018 года, и, как
Уже по традиции на встрече проводится конкурс костюмов, теперь была тема «Новый год». В целом, мопсы, пожалуй, самые популярные для переодевания собаки, судя по соцсетям.
На вечеринку хозяева выбирали своим питомцам, в основном, образы других животных (например, тигра, мыши) и новогодних символов (олень, елка). Но были еще скромные принцессы и брутальные джентльмены.
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Люди привели своих питомцев в разнообразных нарядах: новогоднего оленя или елки, в костюме или даже с тату.
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