В Минске прошла новогодняя вечеринка мопсов

Источник материала: Tut.by

12 января в Минске прошла новогодняя встреча мопсов. Десятки людей привели своих питомцев, даже в разнообразных нарядах, чтобы весело провести время и показать себя свету.

«Мопсовтреча» проходила в пространстве Lo-Fi Social Club на улице Октябрьской в Минске.













Проект существует с 2018 года, и, как пишут его участники в Facebook — «Главное, что он нравится не мне, а моим собакам. А вот почему он им нравится, они не говорят».

















Уже по традиции на встрече проводится конкурс костюмов, теперь была тема «Новый год». В целом, мопсы, пожалуй, самые популярные для переодевания собаки, судя по соцсетям.

















На вечеринку хозяева выбирали своим питомцам, в основном, образы других животных (например, тигра, мыши) и новогодних символов (олень, елка). Но были еще скромные принцессы и брутальные джентльмены.



















