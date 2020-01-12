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В Минске прошла новогодняя вечеринка мопсов

13.01.2020 13:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 января в Минске прошла новогодняя встреча мопсов. Десятки людей привели своих питомцев, даже в разнообразных нарядах, чтобы весело провести время и показать себя свету.

«Мопсовтреча» проходила в пространстве Lo-Fi Social Club на улице Октябрьской в Минске.




Проект существует с 2018 года, и, как пишут его участники в Facebook — «Главное, что он нравится не мне, а моим собакам. А вот почему он им нравится, они не говорят».





Уже по традиции на встрече проводится конкурс костюмов, теперь была тема «Новый год». В целом, мопсы, пожалуй, самые популярные для переодевания собаки, судя по соцсетям.





На вечеринку хозяева выбирали своим питомцам, в основном, образы других животных (например, тигра, мыши) и новогодних символов (олень, елка). Но были еще скромные принцессы и брутальные джентльмены.






 
Теги: Минск
 
 
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Люди привели своих питомцев в разнообразных нарядах: новогоднего оленя или елки, в костюме или даже с тату.
 
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