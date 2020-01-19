|
Без лыж и снега, но с цветами. Как выглядит теплый январь
19.01.2020 13:52 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всего за три дня на уходящей неделе январь поставил сразу 37 температурных рекордов. Все они никак не связаны с морозом и холодом. За много лет середина января стала настолько теплой, что в столице и регионах распускаются цветы, первый снег минчане увидели только утром 19 января, а Крещенские купели за много лет проходят не в прорубях, а безо льда.
Электронные термометры показывали непривычные +4 (
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотослужба TUT.BY посмотрела, как выглядит теплый январь, который, скорее всего, таким и останется. Прогнозы однозначны: климатическая зима не торопится. На следующей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)