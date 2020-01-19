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Без лыж и снега, но с цветами. Как выглядит теплый январь

19.01.2020 13:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всего за три дня на уходящей неделе январь поставил сразу 37 температурных рекордов. Все они никак не связаны с морозом и холодом. За много лет середина января стала настолько теплой, что в столице и регионах распускаются цветы, первый снег минчане увидели только утром 19 января, а Крещенские купели за много лет проходят не в прорубях, а безо льда.


Электронные термометры показывали непривычные +4 (а в Лепеле и вовсе +6С), а снег на лыже-роллерной трассе растаял и лишил любителей лыжной езды традиционного зимнего вида спорта. В Ботаническом саду зацвели примулы и рододендрон, а в Брестскую область вернулись журавли. Фотослужба TUT.BY посмотрела, как выглядит по весеннему теплый январь, который, скорее всего, таким и останется. Прогнозы однозначны: климатическая зима не торопится. На следующей неделе нас ожидают традиционные «каляналя», а к выходным и вовсе дождь.











Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



 
 
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Фотослужба TUT.BY посмотрела, как выглядит теплый январь, который, скорее всего, таким и останется. Прогнозы однозначны: климатическая зима не торопится. На следующей...
 
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