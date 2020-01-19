Без лыж и снега, но с цветами. Как выглядит теплый январь

Источник материала: Tut.by

Всего за три дня на уходящей неделе январь поставил сразу 37 температурных рекордов. Все они никак не связаны с морозом и холодом. За много лет середина января стала настолько теплой, что в столице и регионах распускаются цветы, первый снег минчане увидели только утром 19 января, а Крещенские купели за много лет проходят не в прорубях, а безо льда.





Электронные термометры показывали непривычные +4 ( а в Лепеле и вовсе +6С ), а снег на лыже-роллерной трассе растаял и лишил любителей лыжной езды традиционного зимнего вида спорта. В Ботаническом саду зацвели примулы и рододендрон , а в Брестскую область вернулись журавли. Фотослужба TUT.BY посмотрела, как выглядит по весеннему теплый январь, который, скорее всего, таким и останется. Прогнозы однозначны: климатическая зима не торопится. На следующей неделе нас ожидают традиционные «каляналя», а к выходным и вовсе дождь.







































Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY











