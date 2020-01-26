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Умер протоиерей Всеволод Чаплин

26.01.2020 18:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 52 году жизни умер протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщает ТАСС.


Всеволод Чаплин. Фото с сайта «Вечерняя Москва»

Как написал у себя в Facebook глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин, Всеволод Чаплин умер сразу после службы.

«К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — сказали ТАСС в пресс-службе храма, где Чаплин был настоятелем.

Всеволод Чаплин — настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. С июля 2017 года — член общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.

 
 
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Как написал у себя в Facebook глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин, Всеволод Чаплин умер сразу...
 
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