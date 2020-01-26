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Умер протоиерей Всеволод Чаплин
26.01.2020 18:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 52 году жизни умер протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом
Как написал у себя в Facebook глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин, Всеволод Чаплин умер сразу после службы.
«К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — сказали ТАСС в пресс-службе храма, где Чаплин был настоятелем.
Всеволод Чаплин — настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. С июля 2017 года — член общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.
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Как написал у себя в Facebook глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин, Всеволод Чаплин умер сразу...
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