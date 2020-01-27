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В Беларуси появится свое шоу X-Factor
27.01.2020 09:56 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белтелерадиокомпания приобрела права на телевизионное шоу X-Factor. Об этом
Белтелерадиокомпания стала обладателем прав на этот проект на территории Беларуси и организатором X-Factor в нашей стране.
Теперь объявлен национальный кастинг. Прослушивания состоятся в столице и крупных городах Беларуси. Как обещают организаторы, у кого не получится прийти на личную встречу, смогут отправить видеозаявки по интернету.
О приобретении прав на X-Factor заговорили год назад. 18 февраля 2019 года вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко
Сумма, которую пришлось заплатить за покупку франшизы, чрезвычайно высокая. Но конкретные цифры — тайна за семью печатями. Поэтому остается лишь пользоваться инсайдерской информацией. Например, в 2011 году сайт deadline.com
С того времени прошло девять лет, шоу стало еще более популярным, поэтому можно только догадываться о теперешних расценках. Информация по «Х-фактор» в свободном доступе отсутствует. Можно предположить, что его цена сопоставима.
Шоу The X Factor придумал британский продюсер Саймон Коуэлл. Оно впервые появилось на канале ITV в 2004 году и показывается в 46 странах. В том числе — во всех странах-соседях Беларуси (России, Украине, Польше, Литве и Латвии).
В «Х-Фактор» оцениваются не только вокальные данные, но и артистизм участников. Например, в украинском шоу прямые эфиры состоят из двух шоу: в первом конкурсанты исполняют песни, а в другом объявляются результаты зрительского голосования.
Белорусы уже побеждали на этом шоу в других странах. В декабре 2018 года белорусская певица Кэтти (Kattie) стала
Причины приобретения франшизы еще в 2019 году
Поэтому покупка франшизы позволяет убить как минимум двух зайцев.
Вполне возможно, что белорусы будут обращать куда большее внимание на родное телевидение, а не на каналы других стран.
Кроме того, возможно Беларусь откажется от национального отбора к «Евровидению».
— Мы сейчас работаем над самыми разными форматами, но в планах в ближайшее время не проводить национальный отбор. Если такое решение будет принято окончательно, то со следующего года участник от Беларуси будет назначаться, как это делается во многих странах Европы, —
Тем не менее в этом году отбор на «Евровидение» никто не отменял. На данный момент Белтелерадиокомпания
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Белтелерадиокомпания приобрела права на телевизионное шоу X-Factor.
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