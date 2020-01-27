В Беларуси появится свое шоу X-Factor

Источник материала: Tut.by

Белтелерадиокомпания приобрела права на телевизионное шоу X-Factor. Об этом сообщается на сайте компании.



Певица Кэтти (Kattie), победительница латвийской версии X Factor. Фото: skaties.lv

Белтелерадиокомпания стала обладателем прав на этот проект на территории Беларуси и организатором X-Factor в нашей стране.

Теперь объявлен национальный кастинг. Прослушивания состоятся в столице и крупных городах Беларуси. Как обещают организаторы, у кого не получится прийти на личную встречу, смогут отправить видеозаявки по интернету.

О приобретении прав на X-Factor заговорили год назад. 18 февраля 2019 года вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко поручил Министерству культуры и Белтелерадиокомпании рассмотреть вопрос о запуске национального телевизионного проекта формата шоу «Голос» или «Х-фактор».

Сумма, которую пришлось заплатить за покупку франшизы, чрезвычайно высокая. Но конкретные цифры — тайна за семью печатями. Поэтому остается лишь пользоваться инсайдерской информацией. Например, в 2011 году сайт deadline.com утверждал , что для адаптации шоу «Голос» в США требовалось заплатить 1,4 миллиона долларов за один эпизод.

С того времени прошло девять лет, шоу стало еще более популярным, поэтому можно только догадываться о теперешних расценках. Информация по «Х-фактор» в свободном доступе отсутствует. Можно предположить, что его цена сопоставима.

Шоу The X Factor придумал британский продюсер Саймон Коуэлл. Оно впервые появилось на канале ITV в 2004 году и показывается в 46 странах. В том числе — во всех странах-соседях Беларуси (России, Украине, Польше, Литве и Латвии).

В «Х-Фактор» оцениваются не только вокальные данные, но и артистизм участников. Например, в украинском шоу прямые эфиры состоят из двух шоу: в первом конкурсанты исполняют песни, а в другом объявляются результаты зрительского голосования.

Белорусы уже побеждали на этом шоу в других странах. В декабре 2018 года белорусская певица Кэтти (Kattie) стала победительницей латвийской версии X Factor. Евгений Литвинкович и Георгий Колдун стали суперфиналистами украинского «Х-фактор».

Причины приобретения франшизы еще в 2019 году объяснил Игорь Петришенко. По словам вице-премьера, «имена белорусских дарований становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах».

Поэтому покупка франшизы позволяет убить как минимум двух зайцев.

Вполне возможно, что белорусы будут обращать куда большее внимание на родное телевидение, а не на каналы других стран.

Кроме того, возможно Беларусь откажется от национального отбора к «Евровидению».

— Мы сейчас работаем над самыми разными форматами, но в планах в ближайшее время не проводить национальный отбор. Если такое решение будет принято окончательно, то со следующего года участник от Беларуси будет назначаться, как это делается во многих странах Европы, — заявил в 2019 году «Спутнику» глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Как считали в Белтелерадиокомпании, такое шоу «могло бы заполнить вакуум, который бы образовался в случае отказа от конкурсного отбора».

Тем не менее в этом году отбор на «Евровидение» никто не отменял. На данный момент Белтелерадиокомпания опубликовала имена 49 участников, допущенных к прослушиванию. Оно состоится сегодня, 27 января. По его результатам будут названы финалисты нацотбора.