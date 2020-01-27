ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неудачный побег от нацистов. 80 лет назад беженцы-евреи попытались уплыть на Кубу - но их вернули в Европу

27.01.2020 13:24 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

13 мая 1939 года корабль «Сент-Луис» с 937 пассажирами на борту отплыл из немецкого Гамбурга в Гавану. Большинство его пассажиров были евреями, которые бежали из Германии, — от погромов, насилия, дискриминации и лагерей. Но ни на Кубе, ни в США, ни в Канаде беженцам не позволили сойти с корабля. Их отправили обратно в Европу. Треть пассажиров «Сент-Луиса» не пережили Холокост, пишет «Настоящее время».


Корабль «Сент-Луис». Фото: wikipedia.org

В ночь на 10 ноября 1938 года по всей Германии, в аннексированной Австрии и Судетской области Чехословакии прошла волна антиеврейских погромов: около 400 евреев были убиты, еще 30 тысяч отправлены в лагеря. Через три месяца большинство заключенных освободили с условием, что они покинут Германию.

Та ночь вошла в историю как Хрустальная (Kristallnacht), или Ночь разбитых витрин. После нее евреи стали массово уезжать из Германии. Одним из способов спастись от нацистов многим представлялась кубинская виза: Куба оставалась едва ли не единственной страной, которая принимала евреев. За разрешение на въезд и билет на лайнер беженцы отдавали последние деньги. Там, в более спокойной обстановке, они надеялись дождаться американской визы: номера иммиграционных квот США, позволяющие въехать в страну через три года, были у 734 пассажиров «Сент-Луиса».

Роскошный лайнер после несчастной жизни в Берлине

Гизеле Кнепель (в замужестве Фельдман) было 15 лет, когда они с матерью и младшей сестрой отправились в плавание на «Сент-Луисе». Гизела пережила войну и Холокост, позже в интервью она неоднократно рассказывала свою историю.

Накануне Хрустальной ночи в Берлине эсэсовцы арестовали ее отца, уроженца Польши. Его ждала депортация.

Гизела помнила битое стекло на тротуарах после ночного погрома, разграбленные магазины и горящие синагоги. Их квартиру отдали немецкой семье, а ей, сестре и матери пришлось переехать к тете, мужа которой тоже депортировали.

Мать Гизелы неоднократно пыталась получить визу куда угодно, только бы выехать из страны. Так она узнала, что кубинское посольство продавало въездные визы, и ей удалось получить их — за день до отплытия «Сент-Луиса».

«Когда мы поднялись на борт корабля, я почувствовала смесь облегчения и трепета. Еда была замечательной, нас обслуживали официанты! Мы никогда не жили в такой роскоши. Царила атмосфера праздника, мы наслаждались весельем», — рассказывала Гизела Кнепель в интервью изданию The Jewish Chronicle.

Не радовалась лишь мать Гизелы: она оставила в Германии мужа, несмотря на его мольбы не бросать его. Кроме того, с собой на троих у них было только десять немецких марок.


Посадка на корабль «Сент-Луис» в Гамбурге. Фото: wikipedia.org

«Но мы были детьми, а на лайнере были кинотеатры, удобные каюты и бассейн. Это был такой контраст с нашей несчастной жизнью в Берлине!» — вспоминала Гизела Кнепель.

Капитан корабля делал все возможное, чтобы путешествие было приятным. Он позволил снять со стены портрет Гитлера в комнате, где пассажиры проводили субботние богослужения, — женщины принесли свои подсвечники, и в пятницу вечером там царила совсем семейная атмосфера, вспоминала Кнепель.

Капитан Густав Шредер

Лайнером «Сент-Луис» командовал Густав Шредер. Он оставался последним капитаном в пароходстве «Гамбург-Америка», кто не вступил в нацистскую партию НСДАП («Национал-социалистическая немецкая рабочая партия») и не носил повязку со свастикой. Он хорошо понимал, какие пассажиры находятся на борту корабля, и настоял на том, чтобы команда относилась к ним со всем уважением.

Именно благодаря Густаву Шредеру пассажирам лайнера удалось избежать нацистских лагерей. Он стал для них героем.

23 мая капитан получил телеграмму, в которой говорилось, что пассажиры «Сент-Луиса» не смогут сойти на берег в Гаване. Туристические визы, которые с таким трудом доставали люди, оказались недействительными.

Еще до отплытия лайнера выяснилось, что министр внутренних дел Кубы Мануэль Бенитес выдавал визы по собственной инициативе и все вырученные за них деньги присвоил. Кубинское правительство, узнав о махинациях, аннулировало документы. Но никто из пассажиров до отплытия лайнера не знал, что их визы недействительны.

«Сент-Луис» прибыл в Гавану 27 мая. Только 22 пассажира с американскими визами смогли сойти на берег. Остальным отказали во въезде.

Фред Бафф, плывший на лайнере (в 1939 году ему было 17 лет), в интервью Jewish Standard в 2009 году рассказывал, что настроение пассажиров изменилось «драматически и быстро». «Было отчаяние. Корабельный лазарет был полон подавленных людей. Мы надеялись, что не вернемся в Германию, — это была бы катастрофа: мы знали, что нас там будет ждать».


Еврейские беженцы на борту «Сент-Луиса». Фото: wikipedia.org

Один из пассажиров попытался покончить жизнь самоубийством. Это был Макс Лёв, ранее — преуспевающий адвокат. В возрасте 14 лет он успел поучаствовать в Первой мировой войне и получить награду за героизм. Побывав в нацистском концлагере в конце 1930-х, Лёв все время видел за собой слежку агентов СС и гестапо. В Гаване у него сдали нервы: мужчина перерезал себе вены и бросился в воду. Матрос спас его, с корабля Лёва отвезли в больницу. Так Макс Лёв стал первым беженцем, попавшим на кубинскую землю. Его жене и детям не разрешили покинуть корабль. (Позже, поправившись, он смог вернуться к семье, которая в то время жила во Франции).

«Сент-Луис» простоял на рейде у берега Гаваны четыре дня. 1 июня 1939 года капитан Шредер получил приказ покинуть территориальные воды Кубы. Еще почти пять суток лайнер находился вблизи кубинских берегов в надежде, что власти отменят решение.

В это время пришел отказ из США: государственный секретарь Корделл Халл посоветовал Рузвельту не принимать евреев.

Капитан Шредер кружил у берегов Флориды: он думал о том, что можно сесть на мель у побережья и позволить беженцам убежать. Но суда береговой охраны США не позволили это сделать: когда лайнер приблизился к Майами, американские катера заблокировали ему путь в порт города.

Еще одним вариантом спасения могла стать Канада. Премьер-министр Уильям Лайон Макензи Кинг, получив от пассажиров «Сент-Луиса» обращение с просьбой предоставить убежище, передал его директору иммиграционной службы Фредерику Блэру, известному своим враждебным отношением к еврейской иммиграции. Тот убедил премьер-министра не вмешиваться.

6 июня 1939 года «Сент-Луис» вынужден был вернуться в Европу.

Корабль охватила паника, пассажиры едва не устроили мятеж. Однако капитан Шредер заверил всех, что корабль не вернется в Германию до тех пор, пока все пассажиры не получат убежище. Более того, он разработал план для чрезвычайной ситуации, по которому лайнер должен был потерпеть крушение у побережья Англии, чтобы вынудить британские власти принять меры по спасению пассажиров.

К счастью, в результате переговоров благотворительной организации «Джойнт» («Американский еврейский объединенный распределительный комитет») с властями некоторых европейских стран, беженцев с «Сент-Луиса» согласились принять Голландия — 181 человека, Франция — 224, Великобритания — 228 и Бельгия — 214.

Как все закончилось

Пассажиры смогли покинуть «Сент-Луис» 17 июня 1939 года. Они сошли на берег в Антверпене и разъехались по странам, согласившимся принять их. К 1940 году все пассажиры лайнера, кроме тех, кто бежал в Англию, снова оказались в руках нацистов. Из 288 пассажиров, отправленных в Англию, все, кроме одного, пережили войну и Холокост. 254 человека в других странах Европы были убиты в концлагерях.

Гизела Кнепель, ее мать и сестра оказались в Великобритании. Ее отец погиб во время Холокоста.

Капитан Густав Шредер после 1940 года больше никогда не выходил в море. Благодаря показаниям некоторых из его выживших пассажиров-беженцев, его освободили от процесса денацификации. В 1949 году он опубликовал мемуары о плавании «Сент-Луиса».

Густав Шредер умер в 1959 году в возрасте 73 лет. В ФРГ Шредера наградили орденом «За заслуги», в Гамбурге его именем названа одна из улиц. В 1993 году мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд Вашем» посмертно удостоил Шредера звания Праведника народов мира.

Извинения спустя 70 лет


Густав Шрёдер ведёт переговоры в порту Антверпена о получении беженцами разрешения на въезд. Фото: wikipedia.org

В 2000 году племянник директора иммиграционной службы Канады Фредерика Блэра извинился перед еврейским народом за действия своего дяди.

Госдепартамент США принес извинения пассажирам «Сент-Луиса» в 2012 году. На официальной церемонии присутствовали заместитель секретаря Билл Бернс и 14 выживших пассажиров корабля.

В мае 2018 года премьер-министр Джастин Трюдо написал в твиттере, что правительство Канады принесет извинения за его роль в судьбе пассажиров корабля. Официальное извинение последовало в ноябре того же года.

При подготовке статьи использованы материалы Jewish Virtual Library, US Holocaust Memorial Museum, The World Holocaust Remembrance Center — Yad Vashem, The Jewish Chronicle.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 мая 1939 года корабль «Сент-Луис» с 937 пассажирами на борту отплыл из немецкого Гамбурга в Гавану. Большинство его пассажиров были евреями, которые бежали из...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Малая родина, большая история
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика