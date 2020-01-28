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Открыт республиканский творческий конкурс «Книга с экрана»

28.01.2020 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

Конкурс проходит в два этапа по три тура: районный (городской), областной и республиканский. Первый этап продлится по апрель. Он будет посвящен 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Второй этап приурочен к Году малой родины.

Представить свои работы на конкурс БРСМ можно как индивидуально, так и в составе творческой группы не более 10 человек. Нужно направить организаторам электронную заявку на участие, а также буктрейлер, загруженный на любой файлообменный сервис (Google Диск, Яндекс.Диск) в виде активной ссылки для скачивания. Буктрейлеры должны быть созданы на основе книг о Великой Отечественной войне, а также произведений современных белорусских авторов. Подготовка буктрейлеров - серьезный творческий процесс. Нужно выбрать художественную книгу, после прочтения - написать сценарий и подобрать материал для видеоряда. Можно использовать готовое видео, графику (иллюстрации, текст), также необходимо аудиосопровождение. В готовом видеоролике нужно указать фамилию автора и название книги.

Самое главное требование к буктрейлеру — короткий фильм или анимация продолжительностью не более 1,5 минуты. Приветствуется использование стихотворений, прозы, фрагментов фильмов, снятых по мотивам соответствующей книги, анимационных эффектов. При этом участник должен представить авторскую работу.

Награждение победителей первого этапа конкурса состоится в апреле, а второго - в августе.

 
 
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27 января стартовал республиканский творческий конкурс буктрейлеров "Книга с экрана", который проводится БРСМ совместно с Министерством информации и Союзом...
 
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