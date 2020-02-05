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Национальная библиотека раскроет тайны Брестской Библии на книжной выставке в Минске
05.02.2020 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Первым мероприятием XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая стартует сегодня, станет презентация издательских проектов Национальной библиотеки Беларуси, посвященных главной книге 2019 года — Брестской Библии. Об этом сообщили в учреждении.
Факсимильное воспроизведение Брестской Библии 1563 года вызвало настоящий информационный взрыв. Ее презентации прошли не только в разных городах Беларуси, но также и на мировых книжных выставках и ярмарках, например, во Франкфурте-на-Майне и Москве. Опубликованное Национальной библиотекой факсимиле стало самым большим изданием за всю историю белорусской книжности. Все это лишь разожгло интерес к знаменитому книжному памятнику, однако не раскрыло многих его тайн. В связи с этим Национальная библиотека подготовила еще три издания, которые будут представлены публике.
Первое — это только что выпущенная научная монография авторства заместителя генерального директора Национальной библиотеки Алеся Суши, которая приоткрывает ряд неизвестных и малоизвестных страниц в истории знаменитой книги. «Хорошо иллюстрированная монография не только описывает обстоятельства создания этого книжного памятника, но и делает попытку осмыслить его значимость не только как произведения искусства, полиграфического шедевра, религиозной ценности, литературного и научного труда наших предков, но и важного артефакта современности», — рассказали в НББ.
Второе — это комплект репродукций наиболее красивых и представительных страниц Брестской Библии, которые выполнены в оригинальном размере и передают всю значимость раритета XVI века. Третье — это электронное издание, посвященное Бресту, его истории и культурному наследию, в котором можно познакомиться и с материалами о Брестской Библии.
Презентация состоится сегодня, 5 февраля, на центральной площадке Национального стенда Беларуси сразу после торжественного открытия XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки.
По информации
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> Оригинал Брестской Библии 1563 года. Первым мероприятием XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая стартует сегодня, станет презентация...
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